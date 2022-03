Manu Sánchez: "Mantuvimos siempre un mensaje muy firme cuando todo el mundo hablaba de playoff y ascenso a Segunda"

"Este club no está hecho o no está preparado para subir porque el objetivo del año no era ese", ha comentado el defensa blanquinegro antes de medirse al Rayo Majadahonda, su exequipo

Manu Sánchez, jugador de Unionistas, ha concedido una entrevista a SALAMANCA AL DÍA en la que habla de la mala racha de su equipo, el playoff, el partido contra el Rayo Majadahonda, que es su antiguo club, la llegada de Ayllón y más temas de actualidad.

Cinco partidos sin ganar: "Lo estamos viviendo con mucha normalidad porque el grupo entiende cómo es una temporada. Los resultados oscilan y hemos tenido muchísimos momentos de buenos resultados y ahora son más negativos. Debemos ser más inteligentes y dedicarnos a lo que podemos hacer y lo que no. Estamos trabajando. No hay mucho más misterio".

Se habla de apatía: "Me imagino que surgirán muchísimos debates y todos son legítimos, luego ya hay que centrarse en unos u otros. Contra el Athletic, en la primera vuelta, con la dinámica que llevábamos, habríamos ganado con solvencia. Si la pelota entra estamos hablando de una cosa y o de otra. Yo no siento la apatía desde dentro. Buscamos soluciones a los problemas. Se puede ganar, empatar o perder".

Se está siendo injusto con Unionistas: "Los números dicen que se puede. No me paro a pensar que la voz popular sea justa o injusta. No entramos en ello. Mantuvimos siempre un mensaje muy firme cuando todo el mundo hablaba de playoff y ascenso a Segunda. Este club no está hecho o no está preparado para subir porque el objetivo del año no era el playoff. El objetivo siempre ha estado muy claro, pero estamos ahí y nos lo hemos ganado. No hay nadie que tenga más ganas que yo, mis compañeros, el cuerpo técnico o la directiva de estar en los playoffs. Hay que ser realistas. Sabemos qué es Unionistas y qué no".

Final contra el Rayo: "Es un partido vital. El objetivo del playoff pasa por ganar o sacar un resultado positivo del partido con el Majadahonda porque es un rival directo. Eso es innegociable".

Tipo de partido: "Todos los equipos tienen un objetivo a corto plazo y va a ser un partido largo porque nadie quiere perder. Intentaremos ganar e iremos con una identidad muy fija, que es la que estamos trabajando. Vamos a por los tres puntos, que no quepa duda".

Ayllón: "Bien, bien. El entrenador está intentando implantar nuevos métodos y soluciones a algo que nos estaba costando mucho en ciertos momentos del partido. Las dinámicas del día a día son cómodas".

Jugar como lateral o central: "No acababa de encontrar la regularidad en un sitio, aunque sí en el juego. En unos momentos tuve que hacerlo de central y en otros de lateral. Me siento cómodo en la posición de lateral derecho, aunque no le hago un 'feo' a ser central. Pueden contar conmigo ahí. Las circunstancias me han llevado a eso y yo estoy encantado. Soy una pieza más del equipo en un sitio u otro".

Renovación: "Es verdad que ya está el runrún, pero tampoco creo que sea el momento de renovaciones. Lo primero que debe saber el club es la categoría en la que va a jugar la temporada que viene y luego ya planificar. Estamos a destiempo todavía".