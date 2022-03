Los cazadores piden al Gobierno la retirada de la Ley de Derechos de los Animales por "inconstitucional"

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha exigido al Gobierno que retire el Anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales al considerar que el texto es "inconstitucional" por vulnerar competencias ministeriales, violar los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Además, el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que suprima la Dirección General de Derechos de los Animales por su "marcado carácter animalista" y "y su sectarismo al no tener en cuenta las necesidades del sector cinegético para elaborar una ley que afecta directamente y de forma muy perjudicial a la caza".

Gallardo destaca el "unánime rechazo social" que el sector expresó en la manifestación del pasado 20 de marzo, a las políticas "anti-caza" que ha puesto en marcha el Ejecutivo y que consideran que atacan a la "línea de flotación del sector".

El anteproyecto está en fase de audiencia e información pública hasta el martes, 29 de marzo, y la RFEC anuncia que presentará en las alegaciones una enmienda a la totalidad porque considera que de seguir adelante "supondrá el fin de la caza tal y como se conoce".

El sector critica que la propuesta legislativa afectará a todos los cazadores propietarios de perros, hurones, aves de cetrería y de la práctica del silvestrismo, una "inmensa mayoría de los aficionados".

"El Gobierno no puede hacer oídos sordos y tiene que atender al clamor popular y a las reivindicaciones de la marea naranja, porque no habrá ni un solo voto a los partidos que no defiendan la caza", ha reclamado.

En todo caso, la RFEC pone a disposición de todos los cazadores y personas que quieran tumbar este Anteproyecto de Ley un modelo de alegaciones en la web de la RFEC para que, a nivel particular y atendiendo a su legítimo derecho, puedan presentarlas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En la misma línea, la Asociación de Rehalas Regionales (ARRECAL) también insta al Gobierno a dar una respuesta "inmediata y acorde" a la movilización de los cazadores y pide también la supresión de la Dirección General de Derechos de los Animales y el proyecto de ley de bienestar animal.

Así, exige a Pedro Sánchez "que despierte y reaccione de una vez" y de al sector de la caza una respuesta a la altura de las movilizaciones del domingo 20 de marzo, en la que afirma que participaron más de 400.000 cazadores.

El presidente de Arrecal, Felipe Vegue, ha elogiado el "compromiso y la participación" de esos cientos de miles de cazadores de toda España vestidos con chaleco naranja y que se concentraron en Madrid "con todo el civismo" para reclamar respeto al sector cinegético.

"Ahora le toca mover ficha a un Gobierno que tiene que demostrar con acciones que sabe escuchar el mensaje de la calle", ha exigido Vegue que ha afeado la incapacidad del Ejecutivo para establecer cauces de comunicación con sectores como el cinegético y su "afición por legislar de espaldas al sentido común y a la realidad social del mundo rural".

En todo caso, asegura que el sector no dará un paso atrás y augura que volverá a las calles si es necesario "una vez que el mundo rural en general y los cazadores en particular han despertado".