La nueva responsable de la Dirección de Apoyo de la ONCE en Salamanca

La nueva directora de la Dirección de Apoyo de la ONCE en Salamanca, Esther Pérez Dalmeda. Foto ONCE

El próximo lunes, a las 19.00 horas, en la sede de la ONCE en la ciudad charra, calle Bermejeros, número 14, tendrá lugar la presentación de la nueva directora de la Dirección de Apoyo de la ONCE en Salamanca, Esther Pérez Dalmeda. Un acto que contará con la presencia del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, que estará acompañado por el delegado Territorial de ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio, autoridades locales, y representantes del Tercer Sector y de la discapacidad de Salamanca

Donostiarra de nacimiento pero afincada muy pronto en Valladolid, Esther Pérez Dalmeda ha ejercido desde 2020 como directora de la nueva Agencia de la ONCE en Zamora, desde donde la Organización apoyaba a la denominada ‘España vaciada’.