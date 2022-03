El concejal delegado de La Covatilla responde a las críticas sobre su gestión

La Estación de Esquí “Sierra de Bejar-La Covatilla” sigue viendo su temporada desde dos prismas: por un lado, el propio de su existencia, la temporada de nieve y por otro el uso político y críticas en torno a su gestión.Hace unos días el Club Deportivo de Esquí de Béjar calificaba como “lamentable” la gestión del centro invernal desde la llegada de Javier Garrido, concejal de Tú Aportas Béjar, como delegado del área correspondiente a la estación. Ahora es el turno del edil que ha remitido a los medios de comunicación una carta donde muestra su “sorpresa y estupor” ante el escrito lanzado por el club bejarano.

Garrido contesta el presidente de la entidad que “aunque decidí no entrar a contestar en los medios de comunicación sobre las críticas vertidas contra mí en la responsabilidad de gestión del arma arrojadiza en el que se ha convertido esta instalación municipal y de la que mucha gente habla sin conocimiento, he de romper mi silencio porque la callada por respuesta no puede ser buena” asegura el concejal.

En primer lugar, el edil delegado de la Covatilla indica que “la responsabilidad de la gestión, el mantenimiento y la correcta prestación de una instalación municipal corresponde a los políticos que en ese momento componen el equipo de gobierno. Y sí, nos podemos equivocar a la hora de tomar esas decisiones. Es más, creo que muchas veces lo hacemos. Pero también he de ser sincero. Las mismas se toman siempre pensando en el bien común y en lo mejor para la ciudad y la comarca” explica Javier Garrido en su carta e incide en que “la trayectoria de un club como el suyo no cuadra con las mentiras y medias verdades que en ese escrito se dicen, estoy reconociendo y afirmando que se han equivocado”.

Sobre la decisión de como trabajar con la nieve, Garrido responde que “las decisiones se toman en base a muchos parámetros. No voy a ser yo el que le diserte sobre los mismos debido a que es evidente que no entiendo de nieve, pero para eso hay trabajadores dentro de la plantilla expertos en este tema que son los que junto conmigo toman las mejores decisiones. Entre ellas están: la humedad, el espesor de la nieve dependiendo de la zona, si se ha pisado con anticipación o no, si ha habido fabricación artificial... muchas variables como para hacer un simple reduccionismo de algo tan complejo. Pero no son sólo las decisiones de índole técnica, sino también las de tipo económico que afectan no sólo al bolsillo de todos los bejaranos sino del conjunto de empresarios de la comarca. Es por ello que reducir a una simple frase de que no se abren las pistas o los remontes a un capricho o mala gestión del concejal es cuando menos, pueril” y posteriormente entra a explicar la situación de la dimisión del director técnico como una de las consecuencias del “cierre encubierto” de la estación “comprenderá que no estoy de acuerdo cuando dicen que estoy cargando contra el responsable técnico. Hasta ahora este concejal no ha hecho ninguna manifestación pública en este sentido, y la decisión que tome un trabajador es de tipo personal y no debe trascender más allá de las consecuencias que internamente puedan tomarse para intentar solventar ese contratiempo. En ello hemos estado estos días y le aseguro que hemos intentado que las decisiones fueran las más correctas siempre en contacto con quien al final da o no el paso de abrir las instalaciones por cable que es la Junta de Castilla y león” detalla Javier Garrido.

Sobre la acusación de dejadez de funciones por parte del concejal, Javier Garrido argumenta que "jamás había subido tanto a la estación como en estos dos meses. He de recordarle que desde el 11 de enero que asumí esta responsabilidad no ha habido ni un solo momento de no haya estado la estación en mi cabeza. Creo que cuando tomé esta responsabilidad estaba cerrada y 10 días más tarde se abrió para el disfrute tanto de los usuarios, como de los integrantes de su club” señala el concejal de Tú Aportas.

Otra de las cuestiones puestas en liza era el no haber sacado el máximo rendimiento a la nieve, y no usar el sistema de innivación, algo a lo que Garrido responde indicando que el club debe tener “información distinta a la que se maneja en las decisiones internas. Ya le digo que no todo es mirar al cielo y ver el mapa del tiempo para saber si se puede o no fabricar nieve. Si el episodio de calima nos ha afectado a nosotros, también a otras estaciones con las cuales hemos estado en permanente contacto para tener también su información. No todo es mirar la webcam y el tiempo”.

Garrido afirma que “desde que hemos abierto el día 21 de enero, han sido escasos los días de cierre, muy por debajo de lo que otros años ha sucedido” y con respecto a la posible suspensión de actividades deportivas “otros clubes de la ciudad también han tenido contratiempos con las instalaciones municipales que utilizan y no por ello han publicado ninguna nota de prensa. Es más, han intentado solucionar de la mejor manera posible la incidencia, cosa que me hubiera gustado haber podido hacer con ustedes antes de la publicación de esta nota de prensa, cargando directamente la responsabilidad de una situación interna contra este concejal. Además, he de decirle que alguno de los integrantes de esa junta directiva tienen mi número de teléfono privado para llamarme a cualquier hora del día” señala en último termino el concejal Garrido.