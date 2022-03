María: "Vamos a por el partido desde que pite el árbitro"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido públicamente ante los medios de comunicación antes del duelo con el Navalcarnero sobre el césped del Estadio Helmántico.

Nuevo partido: "Tenemos ganas. Empatar en casa del líder nos ha reforzado, pero lo tenemos que transformar este domingo".

5-3-2: "Ya veremos si se mantiene. Lo creímos conveniente la semana pasada. El equipo tuvo ocasiones para ganar tras el empate".

Cambiar la imagen en casa: "Ha sido el único accidente desde que he llegado y quitando ese partido, es cierto que nos vino un buen rival".

Bajas: "Liam está tratándose y no ha hecho nada con el grupo. No tiene una fecha concreta y ya hará algo más que gimnasio. Lo importante es que se recupere. Los demás están a disposición".

Protagonista: "Queremos que sea reconocible. Vamos a intentar ser el equipo que queremos ser. Vamos a por el partido desde que pite el árbitro".

Navalcarnero: "Lo había visto antes y creo que ha tenido una buena evolución".

Césped: "Lo que daría por jugar otra vez ahí el domingo. Lo he visto bien. Lo vi mejor por la lluvia que ha caído".

Afición: "Somos un equipo joven. Todo lo que sea que nos empujen es bueno. Necesitamos de la gente".

Willy: "Veremos la sesión del sábado y me pondré en contacto con Valverde por si viene o no".

Permanencia: "No he hecho cuentas y digo la verdad. Si no quiero decir algo, lo omito. Cuantos más puntos, mejor. No es una final, para nada. Si no, nos equivocamos. No puedo perder el tiempo el domingo en ver cómo va el Marino, con todo el respeto del mundo".