Ayllón: "No es una final porque la semana que viene tenemos otro partido, aunque es importante"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha atendido a la prensa antes de visitar al Rayo Majadahonda en su campo con la idea de lograr su primera victoria después de empatar en su debut con los charros.

Convocatoria: "Viajamos con todos los jugadores disponibles. 19 de la primera plantilla más Óscar. Edu Cortina entra. Ramiro no lo hará por lesión y Iago tampoco por procedencia de club".

Estrenarse: "Lo primero es porque creo que el equipo ha trabajado buscar sacar los tres puntos. El poder ganar a un rival directo por el tren de cabeza sería positivo y vamos con la máxima ilusión. Queremos hacer bueno el empate del otro día con el Valladolid Promesas".

Partido más exigente: "También por el contexto de ser el campo natural, suele estar bien, aunque ha llovido mucho en Madrid esta semana. Ellos vienen de un 3-0 en Tudela".

Final por el playoff: "Quedando las jornadas que faltan, creo que la competición adquiere un carácter en el que todos los partidos pueden considerarse finales. Todos los equipos se están jugando cosas. No es una final porque la semana que viene tenemos otro, aunque es importante. Sabemos que no valdría de nada ganar este partido y luego no hay una regularidad. Puede tener el aliciente de partido, pero las finales es que ya no hay más partidos después. Estamos centrados en este y muchas de las aspiraciones pasan por hacer un buen partido en Majadahonda".

Ganar fuera cuesta: "Lo que he pedido al equipo es que tenga personalidad y responsabilidad. Hay que salir con ambición. Eso es lo que vamos a buscar. Pudimos tener precipitación el otro día por marcar rápido".

Mandi Sosa vuelve: "Lo que nos da Mandi Sosa es que tenemos un jugador más al que podemos alinear. Nos da opciones en nuestro juego interior, que el otro día estábamos bastante limitados en ese sentido. Nos habrá ese potencial".

Falta de gol: "Los jugadores están tranquilos y nos tendríamos que preocupar si no llegamos a zonas de finalización. No estuvimos bien en segunda parte, pero sí en la primera. Hay que seguir en esa línea".

25 euros en el Cerro las entradas: "Los entrenadores o jugadores podemos ver que no es una situación fácil y cada club sabe lo que hay en su casa. No me siento con capacidad de juzgar el precio de las entradas. Hay momentos en los que habría que dar más facilidades con el aficionado. El fútbol modesto tiene que ir acompañado de la masa social y así lo que haces es restarla".