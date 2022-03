La nueva vida Willy en el Salamanca UDS

Willy Ibáñez está viviendo una nueva vida en el Salamanca UDS. En su segunda temporada en el club, el leonés, aún en edad sub23 y con ficha en el filial, ha logrado asentarse en el primer equipo y ya ha debutado con los mayores el pasado fin de semana en el campo del líder, el Unión Adarve.

Ante ello, el medio no oculta el buen momento personal que atraviesa: "Estoy muy contento por la oportunidad que he tenido de estar por fin con el primer equipo". Además, no todos los días se puede vivir un estreno en una entidad de renombre, por lo que el futbolista relata que tuvo "mucha alegría porque llevo bastante tiempo trabajando para que me llegue este momento y responsabilidad porque sé lo que conlleva jugar en un equipo como el Salamanca. Tengo ganas de dejarme todo y hacerlo bien".

Por otro lado, sus sensaciones sobre el césped fueron positivas al encontrarse "bien, yendo de menos a más" al sentirse "muy a gusto y a los compañeros los conozco de todo el año y estoy preparado para competir", según cuenta con firmeza a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista.

Sin embargo, él ha tenido que pelear contra las adversidades para hacerse un hueco y asegura que "la confianza del nuevo míster ha sido importante y con el otro no la tenía... o no la sentía así".

María Hernández ha confiado en él, le ha dado su oportunidad, y Willy está dispuesto a aprovecharla. Del FILIAL al PRIMER EQUIPO. Se puede. Hay futuro ? Bravo Willy!!! #HalaUnion ???? pic.twitter.com/wv1ga7HMHQ — Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) March 22, 2022

De este modo, Willy se confiesa con todo lo que ha vivido a lo largo de la temporada con Calderón al mando: "La idea de este año era estar en el primer equipo, pero llegó el míster en pretemporada y me dijo que me quería hacer ficha en el filial para poder traer a más jugadores; en Navidades me mandó a entrenar con el filial y te sientes un poco engañado. Él me comentó que iba a ser miembro del primer equipo a todos los efectos, aunque tuviera la ficha en el filial. Es algo que no acabó cumpliendo y yo casi me la cambié para hacerle un favor al club", señala al hacer memoria de estos meses.

Así, con todos los malos tragos acumulados, Ibáñez llegó a pensar en salir en el mercado de invierno: "Siempre te quedas con la cosa de que quieres jugar en el primer equipo y creía que, a lo mejor, ya se había acabado mi tiempo en Tercera porque llevo 70-80 partidos ahí y ya había hecho cosas para dar el salto. Eso te frustra un poco. Sí que es verdad que en Navidades dices 'a ver si hay algún equipo de Segunda RFEF para irme cedido', pero me quedé y no ha sido una mala decisión".

No obstante, el '26', dorsal que lució en su primera aparición, ha querido acordarse de aquellos que le han apoyado en la oscuridad: "Le agradezco muchísimo a Valverde y a Jorge todo lo que han hecho porque son los que han tirado de mí cuando estaba fatal. Me han ayudado".

En definitiva, ahora el futuro de Willy en el Salamanca UDS pasa por dejarse la piel e indica que "queda claro que el jugador quiere contar con el máximo tiempo posible y estoy para lo que me pida el míster, ya sean 20 minutos o todo el partido. Hay que sacar esto adelante y ya pensaremos en el año que viene", finaliza tras ejercitarse en un entrenamiento.