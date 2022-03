La Covatilla ya tiene un “nuevo” responsable técnico

Las previsiones meteorológicas anuncian nevadas en los próximos días en la Estación de Esquí “Sierra de Béjar- La Covatilla”, aunque a nivel político, las tormentas no terminar de acabar.

En los últimos días la ausencia de la figura del responsable técnico, personal imprescindible para poder usarse los remontes tal y como marca la ley, había sido criticada tanto por un club deportivo local como por Partido Popular. De hecho, este grupo político había anunciado su intención de denunciar la apertura de un día sin este trabajador, ya que en las filas populares consideran que se podría haber cometido “un delito grave”, como aseguró Alejo Riñones en una rueda de prensa a principios de semana.

Las aguas pueden volver a su cauce tras conocerse que la persona que ostentaba este cargo y que había dimitido, volverá finalmente a desempeñar esta función. Según detalla el alcalde, Antonio Cámara, las dos personas propuestas por el concejal delegado de La Covatilla para ocupar la vacante “no fueron considerados adecuados por la Junta de Castilla y León para ello y el pasado lunes me reuní con Javier Garrido, el responsable de explotación y la persona que había dimitido, quien finalmente regresa a su puesto y así se ha conseguido organizar todo de acuerdo con la legislación vigente” señala Cámara.