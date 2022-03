Se busca al Balón de Oro del fútbol salmantino

Golden Crack, así es como se presenta el Balón de Oro para el fútbol base que busca dar visibilidad el talento de los y las más jóvenes en el mundo del fútbol. Según palabras de su director, David Gómez: "Cuando yo jugaba al fútbol, no era el mejor, ni mucho menos, pero en los partidos que jugaba, ocurrían muchas cosas, a veces me salía una buena jugada, algún portero me hacía paradones o se veían acciones que nos conmovían por el compañerismo…. Pero nada de esto se conocía. Ahora con Golden Crack, busco dar visibilidad a todo este talento, a todos estos valores que sirvan de ejemplo y todo el mundo los conozca. Todo aquel que quiera mostrar su mejor jugada, parada gol o acción de fairplay aquí tiene su oportunidad".

El balón de oro está dirigido a niños y niñas desde prebenjamines a uveniles que deberán presentar un video de no más de 60 segundos durante un partido de fútbol 7 o fútbol 11.

Según David Gómez, han divido Golden Crack en dos fases. La primera es la autonómica, para asegurarse representantes de todas las comunidades autónomas en la gran final. La segunda es la gran final nacional, a la cual accederán los más votados de cada Comunidad.

Todos los finalistas serán invitados a la gala de entrega de premios, que será en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol donde aparte de los finalistas y sus familiares, acudirán distintas personalidades del mundo del fútbol.

Sobre el sistema de votaciones, el director comenta que "es un sistema que garantiza que los ganadores son los que más gustan a todos. En la primera fase, el jurado profesional estará formado por personas del equipo de Golden Crack y su votación contará el 50%. El otro 50% será por parte de un jurado popular. Cada jurado deberá votar por sus diez trabajos favoritos. En la segunda fase, será igual que en la fase anterior, pero el jurado profesional estará formado por personalidades del fútbol que se irán desvelando más adelante".

Para participar, el vídeo debe estar subido antes del 10 de mayo en la plataforma Rookiebox: https://www.rookiebox.com/talents/287/