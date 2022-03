Confianza y credibilidad

Un punto en casa del líder. ¿Buen resultado? En condiciones normales, si lo hubiera sido. En la situación actual del Salamanca UDS, no. Y menos, cuando casi tenías los 3 puntos en tu casillero y todos tus rivales directos han obtenido resultados positivos que amplían la distancia entre equipos de la zona baja. No obstante, si se consigue ganar el próximo domingo, si puede hacerse bueno el punto conseguido. Frente al Adarve, los jugadores dieron otra cara y no bajaron los brazos. Menos mal.

María sorprendió con cambio de sistema, sentando a teóricos titulares durante toda la temporada y con novedades en el once inicial. He de reconocer que pese a mis negativos presagios para el encuentro frente al líder, el entrenador charro acertó con un inédito 5-3-2. A falta de extremos, carrileros. Bien visto míster. Cabe destacar la actuación de Salcedo y sobre todo, de Gustavo. El fichaje invernal del mexicano procedente del Ribert ha sido muy cuestionado y pocos confiaban (confiábamos) que pudieran encajar y dar un buen rendimiento. Nos equivocamos. Hay que reconocerlo. El jugador azteca se ha adaptado sin dificultad a la categoría y al equipo a base de ganas, esfuerzo y lucha. Que siga aportando y qué, por favor, contagie al resto de los recién llegados.

El domingo visita el Helmántico el Navalcarnero, que ocupa puestos altos en la clasificación. Solo vale ganar. Misión difícil. Quedan 8 encuentros, 5 de ellos en casa. Se debe intentar el milagro. Conseguir mínimo 15 de los 24 puntos en juego. Sin volverse loco. Partido a partido y peleando cada uno como si de una final se tratara. El club debería estar moviéndose para conseguir que no haya una pírrica entrada en la grada del Helmántico. ¿Cómo? Pues con cosas que se han hecho toda la vida. Invitando a otros clubs de futbol base de la ciudad y la provincia, dando entradas en colegios y buscando alguna acción con las peñas y abonados. La receta es fácil. Veremos si esta vez el club se mueve a tiempo.

En lo institucional, la semana pasada hubo bastante movimiento para lo que suele ser habitual. Encuentro con las peñas y pseudo rueda de prensa en la que incompresiblemente faltaron compañeros de los medios y que dejó varios titulares. Se confirma la llega de un director deportivo. Veremos quién, cómo y cuándo. Si es mañana, mejor que pasado. Sobre las apariciones públicas del presidente, está muy bien hablar y dar la cara, se agradece, pero de hacer las cosas, hacerlas bien y para todos. Las sensaciones y opiniones posteriores es que el aficionado de a pie ya no cree en las palabras del presidente. Falta confianza y credibilidad. Razones a los aficionados no le faltan. Han sido años de engaños reconocidos, promesas incumplidas y medias verdades, que casi siempre son peores que las mentiras. También de mucho dinero apostado, perdido y mal gestionado. Todos nos podemos equivocar y tropezar. El problema es no aprender de los errores y encariñarse con la piedra. Si Lovato quiere seguir y así lo ha manifestado, debe recuperar la credibilidad, por el bien y el futuro del Salamanca. También por su propia imagen. Cumpliendo. Poco o mucho, pero haciendo lo que se promete. Luego podrá salir bien o mal, pero se debe ser fiel a la palabra dada. Al final un club de futbol no es una empresa normal. En este caso, el Salamanca es la ilusión, la pasión y los sueños de personas de todas las edades. Que por favor, nadie juegue con ellos.