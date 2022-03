¿De qué factores depende nuestra biografía sexual y amorosa?

Los seres humanos no solamente nos buscamos unos a otros movidos por los afectos sexuales (deseo, atracción y enamoramiento), sino también por los afectos sociales. Somos seres sociales que no podemos sobrevivir ni resolver nuestras necesidades en soledad. La dependencia social forma parte de la naturaleza humana, porque los recién nacidos (durante varios años, al menos) no pueden sobrevivir físicamente sin adultos que les cuiden. Y los adolescentes, adultos y personas viejas no alcanzan el bienestar sin vincularse afectivamente a algunas personas.

Los afectos sexuales son necesarios para la reproducción de la especie, aunque entre los humanos cumplen otras muchas funciones sexuales, amorosas y sociales. Los afectos sociales son necesarios para que la supervivencia, la crianza y la socialización de cada niño sea un éxito. Los afectos sociales aseguran que cada niño que nace se sienta impulsado y motivado para formar parte de una familia y un grupo social y que los adultos se sientan impulsados y motivados para criar, cuidar y socializar a los hijos. Este doble impulso o motivación, en concreto, se expresan en un conjunto de conductas del menor y de los adultos que tienen básicamente el fin de asegurar la supervivencia de cada niño y del grupo, así como la socialización de todas las personas.

Somos seres para el contacto y la vinculación. De cómo resolvamos nuestra vida emocional y los afectos depende en gran medida nuestro bienestar o malestar.

El afecto más necesario es el apego, como veremos. Pero no puede ser un vínculo seguro y eficaz si a lo largo de la infancia y adolescencia no tenemos figuras de apego adecuadas, cuidadores incondicionales, afectivos y eficaces. Si eso no sucede sufriremos de soledad emocional, la más dolorosa y destructiva, porque es una falta de satisfacción de nuestra necesidad de vinculación. Por eso comenzamos este libro con el Sistema de Cuidados, que es el que garantiza la supervivencia y el adecuado desarrollo a lo largo de la infancia. El sistema de cuidados y el apego a los cuidadores es la esencia de la familia, cuyo núcleo lo forman, el menos, una persona adulta con capacidad de cuidar y una cría que se vincule a ella. Claro que es mucho más ventajoso para la infancia tener varias figuras de apego y una amplia red familiar.

Pero no es suficiente el vínculo del apego. Es necesario que las crías se socialicen más allá dela familia, que tengan una red de amistades, compañeros de juego y escuela, vecinos, conocidos, etc. Es la red de relaciones sociales más allá de la familia. Esta red es hoy más necesaria por la reducción de la familia nuclear. Si no se resuelve esta necesidad se sufre de soledad social. La amistad es muy importante desde los 3 0 4 años, y esencial en la pubertad-adolescencia. Los amigos y amigas son lo más importante de la red social, la mejor respuesta a la necesidad de afiliación a personas, grupos, comunidades, etc. Por eso dedicaremos también un capítulo a la amistad.

La solidaridad, generosidad y altruismo o amor es una necesidad social. Siempre a lo largo de la vida la necesitamos por diferentes motivos. Y en toda organización social hay personas marginadas o necesitadas de ayuda. No hay una sociedad tan justa que lo haya evitado. Las enfermedades, catástrofes y diferentes avatares de la vida nos hacen muy vulnerables. Por eso, numerosas tareas y obras humanas solo son posibles con la cooperación y el trabajo en equipo y con personas solidarias.

De hecho, si no conseguimos socializar a las personas en estos valores, el egoísmo acaba destruyendo a las personas y a las comunidades o haciéndolas muy hostiles e inseguras.

Por último, nuestros afectos sexuales ponen de manifiesto nuestra necesidad de contacto placentero y de vínculos amorosos de naturaleza sexual. La soledad sexual-amorosa es compatible con la vida, pero se trata de una motivación tan grande que no es fácil vivir sin resolverla. Solo por razones personales muy poderosas o por no encontrar la persona o personas que respondan a nuestros afectos sexuales, puede entenderse renunciar a esta motivación. Por cierto, los afectos sexuales y sociales están abiertos toda la vida, incluso en la vejez.

Antes de entrar de lleno en los capítulos dedicados a los afectos sociales, damos una visión general de la familia y reflexionaremos sobre un grave problema social de nuestra cultura: la crisis del Sistema de Cuidados. Esta crisis contamina y pone en riesgo la vida (especialmente en la infancia y vejez dependiente), las relaciones de pareja, la formación de familias, la demografía de numerosos países y el bienestar de las personas. El malestar afectivo y los problemas de soledad en nuestra cultura no está hoy en la represión sexual, como diagnosticaba Freud , a principios del siglo XX, sino en la crisis del Sistema de Cuidados, la piedra angular de todo entramado familiar y social. Es la nueva patología de querer ser cuidado, pero sin cuidar a los demás.

Félix López Sánchez (2022). Estilos amorosos ¿De qué depende nuestra vida sexual y amorosa? Madrid: Editorial Pirámide. El listado de factores es más amplio:

(a)Herencia (temperamento y personalidad, heredados y modulados en la socialización).

(b)Socialización (Sistema de cuidados de los progenitores, historia de apego a familia, historia de amistades, capacidad de amar, socialización escolar, sociedad y generación, etc.

(c) Méritos propios: haber aprendido a cuidar a familia, amistades y pareja, etc., experiencias sexuales y ética sexual y amorosa, mejoras del temperamento y personalidad, elección de la pareja, etc.

(d) La buen a suerte o mala suerte en la vida: tipo de pareja elegido (resultado de mérito propio y suerte), experiencias sexuales y amorosas positivas, experiencias sexuales y amorosas negativas o traumáticas, otros muchos sucesos vitales.

(e) Pareja que de hecho tenemos, con la que podemos ser muy afortunados o desafortunados.