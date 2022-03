'No soy un héroe, no soy terrorista, soy transportista', cerca de 140 camiones recorren Salamanca para protestar por la "extrema situación" del sector

La Asociación de Transportistas y Autónomos de Salamanca (Astasa) ha organizado este miércoles, en Salamanca, una marcha lenta con cerca de 140 camiones, igual que en otras ciudades, para mostrar su malestar por la extrema situación que atraviesa el sector.

'Por un transporte digno', 'No soy un héroe, no soy terrorista, soy transportista', 'Ministra dimisión' o 'No es no y ahora no me muevo' fueron algunas de las consignas que portaban en pancartas estos profesionales.

El recorrido se iniciaba en el polígono de Los Villares para acceder a la ciudad por la avenida de San Agustín, el paseo Vicente del Bosque, la avenida de los Cipreses, las calles Río Miño, Jamaica y Bogota, las avenidas Reina Berenguela, Fernando III El Santo y la Aldehuela, calle Jardines, paseos de Canalejas, Rector Esperabé y San Gregoria, N-630 (Salas Bajas), Glorieta de Chamberí, N-630 por la glorieta Vettones y Vacceos, calle Saavedra y Fajardo, Glorieta de Europa, avenida Consejo de Europa (N-620) y calle Newton, aparcamiento de camiones en el Polígono El Montalvo I.

Esta movilización llega más de una semana después del comienzo de paros en el sector que, aunque empezaron siendo minoritarios, han ido ganando fuerza con el paso de los días. La principal reivindicación es la de medidas para hacer frente a la escalada de precios de los combustibles, ya que los transportistas consideran que la bonificación de 500 millones de euros, anunciada por el Gobierno para que el sector del transporte haga frente al pago de los carburantes, no resuelve esta dura situación, puesto que los gastos de estas empresas y autónomos no compensan los portes correspondientes.

