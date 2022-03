Tiempos paradójicos

La tercera evaluación ya ha comenzado. Casi ni se ha sentido el temblor del comienzo ni el estertor de mi respiración primaveral, alérgica a un puñado de cosas microscópicas. En estas dos primeras semanas de la cuenta atrás para el final han pasado muchas cosas. Y, sin embargo, todo sigue un poco igual que siempre. Porque las sensaciones suelen ser las mismas.

Los fenómenos extraordinarios empiezan a pasar al plano ordinario, a ser engullidos por un ente superior. El pan de cada día es la tragedia. Aquí, allí, allá. Ya son tantas que no se sabe cuál es más terrible, pero ahí siguen, despertando el decrépito día. No hay exactamente un plan definido para afrontar lo que aparece en las pantallas, solo sentarse a esperar. No nos sorprende ya, o más bien, no quieren sorprendernos. ¿Qué toca ahora?

A los que nos ha tocado un mero papel de espectador, como diría Carmen Laforet, nos limitamos a mirar cada noticia con insulsa atención. Conocemos los ojos del dolor y, en cierto modo, se nos presenta como un llamativo anuncio. Sin duda alguna, algo tiene que estar fallando en el lógico tratamiento y entedimiento de los sentimientos para que los medios los perviertan y los conviertan en mera publicidad. Son personas, no actores publicitando la colonia de turno. A nuestros hogares llegan pequeñas muestras de las tragedias mundiales, pero nunca una sincera palabra sin intenciones ocultas. El problema está en que, como he dicho antes, todo nos parece igual y nos duele lo mismo. Desde nuestra cómoda perspectiva apenas se capta que hay vida más allá de aquello que tenemos pendiente hacer. Al fin y al cabo, somos partícipes de que haya dolores de primera y de segunda, dependiendo si se parecen más o menos a nuestro reflejo.

Mientras tanto, yo sigo estornudando y estudiando asiduamente porque la primavera ya está aquí y yo estoy de exámenes. Cumpliendo mi papel de mero espectador religiosamente y agradeciendo que solo tenga “una” preocupación visible. Qué paradoja, ¿no?