Las “Vidas Expuestas” de cientos de nombres olvidados

Son nombres que nos resultan muy familiares: Heidi, Oliver Twist, Pipi Calzaslargas o Ana de las Tejas Verdes. Personajes de ficción que fueron abandonados o dejados por sus progenitores que vivían mil aventuras y conocemos sus historias. Sin embargo, otros más comunes como Diego, Piedad, Anselmo o Juan, no tuvieron suerte de que sus vidas transcendieran de generación en generación a pesar de compartir algo en común con esos protagonistas de cuentos: El abandono que sufrieron siendo niños o incluso algunos, recién nacidos.

Ese es el hilo conducto de la exposición que puede verse en Béjar hasta el próximo 18 de abril en la parte alta del claustro del Convento de San Francisco. El objetivo es dar visibilidad, como testigo de la historia, a las vidas de los niños y niñas expósitos o expuestos a la vida por su abandono. Niños que tuvieron que ser dejados, por la presión social y económica. Hijos e hijas de madres solteras o viudas que no podían hacerse cargo de la alimentación de sus hijos y que entendían que en las instituciones se harían cargo de ellos, con la esperanza de darles un futuro mejor.

Uno de los grandes valores de la muestra es la documentación que se conserva en el Archivo de la Diputación de Salamanca. M.ª Jesús Merlo, responsable del Archivo de la Diputación de Salamanca ha asegurado que “esta exposición no tendría sentido si no hubiera venido a Béjar. Tenía que mostrarse en Salamanca, en Ciudad Rodrigo y Béjar porque eran las tres localizaciones donde había centros de expósitos”. Salamanca es una de las ciudades que registró mayor número de niños abandonados, como certifica la exposición. Durante el siglo XVIII el número de expósitos salmantinos era muy elevado, muy superior al de otras provincias más pobladas, llegando incluso al 17 % del total de nacimientos. Merlo ha confirmado que la exposición se ha denominado ‘Vidas Expuestas’ porque eran niños expuestos a lo que les pudiera pasar y se ha creado con documentación que se conserva desde el siglo XV “Nuestro objetivo es conservar y cuidar la documentación, pero con la finalidad de mostrársela a toda la población, no solo a los investigadores”.

Por su parte, Juan Vicente Sánchez, co-comisario de la exposición, junto a Raquel López, ha agradecido poder participar en este proyecto y ha destacado el trabajo de Merlo y la Diputación de Salamanca por visibilizar la historia de estos niños expósitos “hemos querido mostrar y emocionar al visitante con la vida de estos niños y el dolor de sus madres”. Juan Vicente Sánchez ha explicado que, en muchos casos, los bebés iban acompañados de pequeñas notas manuscritas en las que se indicaba el nombre o algún mensaje de la madre para que el bebé, en el futuro, pudiera tener referencia del amor que le profesaban a pesar de la situación. En algunas ocasiones a los bebes se les dejaba con la mitad de una medalla o con un pañuelo recortado con el deseo de poder encontrarse en el futuro y unir definitivamente sus vidas.

La exposición se completa con un vídeo: "Cuando el pasado habla". Una conversación entre Mariano Esteban de Vega y Martín Cilleros Hoyos. Se puede encontrar en el canal de la Diputación: https://youtu.be/wn6aEn8l1wA , que podrá verse en la propia exposición.