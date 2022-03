La Alberca envía 3 toneladas de material de ayuda a Ucrania

material y alimentos no perecederos

La Alberca ha logrado reunir un total de 3 toneladas de material de ayuda para Ucrania. Ropa de abrigo, medicinas y Alimentos no perecederos se han reunido tras la iniciativa del Ayuntamiento que puso a disposicion del público la biblioteca municipal para reunir las aportaciones de los vecinos.

El propio Consistorio ha acompañado las imágenes con el siguiente mensaje:

"Que la Alberca es solidaria lo saben en todo el mundo, hoy hemos llevado a Salamanca rumbo a Ucrania, 3 toneladas de ayuda en comida, ropa para niños,productos de higiene y medicinas. Muchas gracias a particulares, instituciones y empresas que una vez más muestran su humanidad. Y ahora llegan refugiados a Nuestro pueblo, ya lo hemos hecho otras veces con los que han venido de lejos, huyendo de guerras o de miserias, de muchas nacionalidades, hombres, mujeres, niños y niñas. Ahora vienen de Ucrania, personas que huyen del horror y sabremos estar a la altura. No piden limosna ni compasión, quieren sentirse entendidos, arropados, sentirse seguros, necesitan paz, tiempo y comprensión. No miremos para otro lado. No hay personas de primera ni de segunda, hay personas".