Irene de Arriba y Guillermo Tapia, Campeones de Castilla y León de bádminton en dobles mixtos

El Club de Bádminton Ciudad de Salamanca desplazó hasta Medina del Campo a 6 jugadores para participar en distintas modalidades: dobles masculinos, mixtos y femeninos con resultados dispares.

La pareja formada por Guillermo Tapia Vieyros e Irene de Arriba Tabernero mostró su gran momento de forma en su primer año en categoría absoluta después de haber transitado con éxito por las categorías inferiores donde siempre han subido al pódium; la pandemia transcurrió por sus años en sub-19 con pocas competiciones y las restricciones que todos conocemos.

Los salmantinos no cedieron un solo set en toda la competición, ni siquiera en una final de infarto que acabó 24-22 y 21-19, que disputaron contra la pareja burgalesa formada por Raúl Gutiérrez y Esther Pereira que partían como favoritos, cabeza nº 1 en Castilla y León y la que ostentaba el título de campeones. Tras varios enfrentamientos anteriores en competiciones absolutas, los nuestros nunca habían conseguido hacerles ni un solo set.

La final comenzó con dominio de la pareja favorita que lograba ir por delante. Eso sí, los charros no permitieron que abrieran brecha en el marcador y cuando los rivales tenían encarrilado el primer set, firmaron un parcial de varios puntos seguidos a su favor para sorprenderlos, sobrepasarlos y llevarse el primer de juego por 24-22. En el segundo set nuestra pareja pasaba serios apuros porque los favoritos, top-7 a nivel nacional, pasaron al ataque; los nuestros los contenían con espectaculares defensas que hicieron que al descanso, a pesar de ir por detrás, no se distanciaran y comenzaron una segunda parte del set con gran acierto en sus golpeos haciendo cometer varios errores no forzados a sus contrarios y llegando a un final apurado donde Irene y Guillermo gestionaron muy bien los tiempos y las emociones llevándose el segundo y definitivo set por 21-19. Eligieron el mejor momento para ganarles por primera y coronarse como la mejor pareja absoluta de Castilla y León.

En lo que respecta a la actuación del resto de jugadores del Club, en una primera fase de grupos todos demostraron su buen hacer, ganando algún partido y, cuando no se pudo, achuchando a sus rivales hasta un 3er set.

Pedro Jesús Velaz volvía a competir tras varios años, logrando una victoria y una derrota junto a su compañero del club Germán Sánchez. Por su parte, Germán hacía pareja con la última incorporación al club, la palentina Sara Madrid, disputando varios partidos interesantes de dobles mixtos pero sin lograr pasar de grupos. Y ésta jugando además individual femenino, sin lograr la victoria pero con muy buenas sensaciones llevando algún partido a 3 sets. También David Ganuza, jugador procedente de Estella, Navarra, participaría con Guillermo en dobles masculino, sin conseguir ninguna victoria tras escapárseles un partido muy igualado contra los cabezas de serie nº 3 de la competición. Irene también jugó dobles femenino con su compañera de Medina, Leticia González, pero tampoco consiguieron pasar de grupos al perder contra la pareja que más tarde quedaría segunda de la competición.