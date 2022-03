"Muchos voluntarios disfrazados animan a los niños que huyen de la guerra", relata el periodista salmantino Alberto López

"El poder de una chuche no tiene límites… Las historias de las calamidades de los adultos para llegar hasta la frontera y convertirse en refugiados son horribles (mucho frío, poca agua, kilómetros y kilómetros de caminata y, sobre todo, miedo a no perder a los hijos…), pero más grave es que los menores no puedan exteriorizar el estrés y los traumas que sufren". Es el testimonio del periodista salmantino Alberto López, que está trabajando en la frontera de Ucrania con Polonia, a través de Misiones Salesianas.

"Muchos voluntarios disfrazados son los artífices de trasladarlos de nuevo, aunque sea por unos momentos, a los mundos de princesas y superhéroes que dejaron atrás en las últimas semanas en Ucrania, y lo hacen gracias a una simple golosina y a un gesto sincero de solidaridad", añade.

Mientras tanto, los misioneros salesianos están trabajando día y noche para ayudar a la población tanto en Ucrania, como en las fronteras a las que están llegando miles de personas cada día. "Estamos trabajando para poder acompañar y ayudar a las familias que dejan sus hogares en todo el país huyendo de las bombas", explican.

