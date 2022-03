El estreno de Ayllón en Unionistas deja un 'frío' empate con el Valladolid Promesas (0-0)

Los salmantinos no han cuajado un buen encuentro ni de lejos, por lo que han desperdiciado dos puntos en su feudo para sumar su quinta jornada sin ganar

El estreno de Ayllón en Unionistas ha dejado un 'frío' empate con el Valladolid Promesas (0-0). Los salmantinos no han cuajado un buen encuentro ni de lejos, por lo que han desperdiciado dos puntos en su feudo para sumar su quinta jornada sin ganar. De este modo, el playoff se ha quedado a seis de distancia y no se ha aprovechado un fin de semana de tropiezos de varios rivales directos tras producirse el cese de Dani Mori.

Por su parte, la primera alineación del nuevo entrenador ha resultado ser muy reconocible por todos al formar con Salva bajo palos; línea de cuatro defensas compuesta por Marín, Manu Sánchez, Piña, Salinas; doble pivote para Acosta y Nespral; bandas para Cris Montes e Íñigo y la delantera ha ido a parar a Carlos de la Nava y De Miguel. Mientras, Ramiro Mayor y Mandi han sido bajas por lesión y sanción, respectivamente.

Sin embargo, el debut del conquense ha arrancado con un susto muy importante y que no ha pasado a mayores gracias a su portero, ya que un pase de Narro ha dejado solo a Sergio Benito ante él, pero el dorsal número uno de los blanquinegros ha solventado con éxito el mano a mano. Mientras, Aceves ha demostrado su nivel con un paradón poco después a un tiro de Acosta desde la frontal. Duelo de arqueros en el Reina Sofía.

A partir de ahí, los locales han sacado las uñas a los del mítico Julio Baptista con varias ocasiones muy peligrosas, especialmente en las botas de un De Miguel que no ha estado tan acertado como en anteriores jornadas. No obstante, los pucelanos tampoco se han venido abajo y han buscado el marco contrario en un primer tiempo que ha finalizado con 0-0 en el marcador. Unionistas no ha terminado de ser el Unionistas de siempre.

En el segundo acto, el Valladolid Promesas ha dado un paso al frente y se ha quedado cerca de estrenar su casillero por medio de Moha y Ortuño. Por ello, Ayllón ha decidido mover el banquillo y dar entrada a Rayco y Espina por Íñigo y el capitán DLN con el objetivo de dar un giro de 180º sobre el verde. Su plan no ha funcionado y el conjunto del barrio de San José ha cuajado un choque gris en el que Pitu ha querido ser el revulsivo en los minutos finales. Nada más lejos de la realidad.

De hecho, la misma dicta que las ocasiones las ha tenido el filial de un club de Primera División, por lo que el cambio de preparador no ha dado buenos resultados de primeras. Eso es algo tangible. Próxima parada, el Rayo Majadahonda en una 'final' por la fase de ascenso.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Salva; Marín, Manu Sánchez, Piña, Salinas; Montes, Nespral, Acosta, Íñigo (Rayco, min. 63); De la Nava (Espina, min. 63) y De Miguel (Pitu, min. 84).

Valladolid Promesas: Aceves; Nieto, Palomeque, Mikel Carro, Paulo Vitor; Sergio Benito (Apa, min. 88), Moha (Arroyo, min. 88), Narro (Almeida, min. 63), Ortuño; David Torres y Fresneda (Slav, min. 88).

ÁRBITRO: Alejandro Lucena Perdomo (colegio canario). Amarilla a Nieto.

ESTADIO: Reina Sofía. 2.542 espectadores.