Profesionales del campo de Salamanca ya marchan en Madrid en el "20Mrural"

La marcha del 20MRural ya ha comenzado en Madrid, en una histórica concentración de profesionales del campo que se manifiestan hoy en la capital de España en contra de las restrictiva situación que dificulta las profesiones agrarias.

Se espera una asistencia de cerca de 200.000 personas de todo el país, incluyendo profesionales de la ganadería y agricultura de Salamanca. Las tres principales asociaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han ofertado diferentes autobuses para que cerca de medio millar de salmantinos puedan estar hoy presentes en la manifestación

Así lo anunciaban los responsables de las organizaciones agrarias salmantinas, Juan Luis Delgado (ASAJA), Carlos Sánchez (UPA) y José Manuel Cortés (COAG) el pasado lunes, aludiendo a que se trata de una manifestación “en defensa del sector agrario y del mundo rural”. A estas organizaciones se suman otras, como la Federación de Caza de Salamanca y la Fundación del Toro de Lidia, que ya están en Madrid participando en la manifestación.

Los participantes procedentes de Castilla y León han llegado a diferentes calles del centro de madrid, como Serrano, Príncipe de Vergara y Raimundo Fernández Villaverde, y se ha continuado a pie para el recorrido principal de la manifestación, que transitará por el Paseo del Prado y el de la Castellana hasta el Ministerio de Transición Ecológica, donde tendrá lugar la mayor concentración de manifestantes.

Entre los asistentes a la manifestación se encuentra Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, quien se ha sumado a las críticas al Gobierno: "Es un día de reivindicación ante un Gobierno que está dando la espalda al agricultor, al ganadero y al regante. El Plan Hidrológico Nacional no da regulación en Castilla y León. La protección desmedida al lobo deja desprotegidos a nuestros ganaderos. La situación mundial con la guerra y la huelga de transporte son ejemplos de la inestabilidad actual. El mundo del campo necesita dignidad. Es importante que la PAC no se base únicamente en parámetros medioambientales, sino también sostenibilidad laboral, social y sobre todo alimentaria, que podamos garantizar el suministro de alimentos a la sociedad. Sin el campo no hay vida"

La manifestación también cuenta con la presencia del diputado popular salmantino José Antonio Bermúdez de Castro: "Trasladamos nuestro firme apoyo a los ganaderos agricultores y demás profesionales del campo. Estamos aquí para defender al campo ante el abandono y los ataques continuos del Gobierno de Sánchez. Miles de personas procedentes de toda España está clamando aquí contra el Gobierno pidiendo medidas urgentes. Que no hace falta esperar para tomar medidas que ya se están tomando en muchos países europeos", señaló el político salmantino.