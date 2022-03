El Salamanca UDS se lleva un 'puntazo' que pudieron ser tres o ninguno ante el líder (1-1)

El Salamanca UDS se ha llevado un 'puntazo' que pudieron ser tres o ninguno ante el líder (1-1). Manín ha firmado el gol charro, pero el Unión Adarve, superior en el partido, se ha encontrado con un balón que ha tocado en Fer Romero y ha acabado siendo el empate. De este modo, los blanquinegros han dejado patente que son capaces de lo mejor y lo peor en una misma temporada al rascar algo positivo en un feudo durísimo.

Y sobre el papel, María Hernández ya ha dejado sorpresas con el cambio al 5-3-2 con la principal novedad de Willy como titular por primera vez en su carrera con los mayores. Mientras, Salcedo ha vuelto a ser el portero elegido en lugar de Benítez; Gustavo ha actuado como carrilero derecho; Murua, Fer Romero y Arencibia han sido los tres centrales; Menéndez ha ocupado la parte izquierda de la zaga tras volver de lesión; Benito y Amaro han apoyado en el medio al debutante y Manín y Ribeiro han hecho dupla arriba. Por su parte, Juancho y Liam no han viajado por lesión.

El partido ha comenzado siendo muy dinámico, aunque siempre se ha visto con un 'puntito' más a los madrileños, dado que por algo marchan en el primer puesto de la clasificación de manera holgada. Sin embargo, la idea del técnico charro de taparse por dentro ha funcionado al contrarrestar el poderío de su rival. Mientras, los visitantes han buscado abrir la lata a través de los centros de un Gustavo que se ha mostrado muy activo.

Con el paso de los minutos, el Unión Adarve ha evidenciado que quería que los puntos no se escapasen de su feudo y ha arrinconado a los del Estadio Helmántico en su campo. De hecho, Portero ha probado fortuna en repetidas ocasiones, especialmente con un voleón desde fuera del área a la salida de un córner que si llega a entrar... se cae la grada por completo. Finalmente, 0-0 al descanso. Buen resultado, aunque el punto no salvase de todos sus problemas a un Salamanca UDS que no ha generado peligro más allá de alguna tímida aproximación y diversos disparos que se han ido fuera.

En el segundo tiempo, los de la carretera de Zamora han querido dar un paso al frente y no han tardado en verse los primeros cambios, por lo que Miñambres, ex de la cantera de la UDS, ha saltado al césped, al igual que ha ocurrido con Kristian y Télles por Arencibia y Diego Benito. Y la jugada ha resultado ser perfecta. Una falta lateral colgada por Amaro la ha cabeceado Manín a la perfección para subir el 0-1 al marcador. Éxtasis en el Salamanca UDS. Locura en la grada entre sus aficionados. Sorpresón mayúsculo en el barrio del Pilar.

A partir de ahí, los de fuera se han metido en las trincheras para aguantar los arreones del conjunto que manda en su grupo. Así, Salcedo se ha erigido como héroe al hacer un paradón a un fuerte cabezazo de Telle, mientras que el larguero ha repelido el tanto de Cruz al inventarse un disparo colosal de volea desde fuera del área. Pese a ello, la fortuna le ha jugado una mala pasada al ver como un tiro de Nounam ha tocado en Fer Romero y ha acabado dentro de la meta con el 1-1. Lejos de quedarse llorando, Uche y Amaro no han firmado el 1-2 de milagro, pero también es cierto que Salcedo ha evitado el 2-1 en el añadido. Toca seguir peleando por una salvación en Segunda RFEF que mordiendo así no estaría tan sumamente lejos.

FICHA TÉCNICA

Unión Adarve: Dani Simón; Salama, Ramos, Calleja (Channarong, min. 81), Portero (Andrei, min. 81); Mayorga (Miñambres, min. 54), Gallardo, Iker Liaño (Nounam, min. 68), Cruz; Albur (Montejo, min. 54) y Telle.

Salamanca UDS: Salcedo; Gustavo, Murua, Fer Romero, Arencibia (Kristian, min. 64), Menéndez (Moreno, min. 82); Amaro, Diego Benito (Télles, min. 64), Willy; Ribeiro (Mikel Bueno, min. 76) y Manín (Uche, min. 76).

GOLES: 0-1, min. 67: Manín. 1-1, min. 81: Fer Romero (en propia).

ÁRBITRO: Aleksandar Ivaylov Angelov (origen búlgaro). Amarillas a Mayorga; Arencibia, Uche, Willy y Mikel.

ESTADIO: Municipal García de la Mata.

DECLARACIONES DE MARÍA HERNÁNDEZ