Los rivales del Perfumerías Avenida para la Final Four

El Perfumerías Avenida ya conoce a sus tres rivales para la Final Four de la Euroliga Femenina. Así, el Sopron húngaro, su pareja de baile en semifinales, el USK Praga checo y el Fenerbahce turco, uno de los dos se convertiría en su contrario en la final, serán los equipos que pelearán junto al bando de Roberto Íñiguez por el título de campeón en la 2021/2022.

The puzzle is now complete, and we're in for a treat!

@CBAvenida ? @WBSopron

@ZVVZUSKPRAHA ? @fbkadinbasket

Who you got in the #EuroLeagueWomen Final Four?