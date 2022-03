Lorena Martín, octava en la final del Mundial de Belgrado

Lorena Martín ha acabado en octavo lugar en la final del Mundial de Pista Cubierta de Belgrado (Serbia). De este modo, la peñarandina ha partido en solitario por la calle 1 de la prueba de los 800 metros femenino con la selección española en una cita muy importante de cara a su carrera deportiva. Su tiempo ha sido de 2:03.93 al cruzar la línea de meta. La victoria ha caído en manos de la norteamericana Ajee Wilson con su 1:59.09.

Por su parte, la atleta del Playas de Castellón ha aguantado el tirón del resto de competidoras durante bastante metros, aunque finalmente se ha desfondado y ha finalizado en el último puesto. Sin embargo, el mérito de haber llegado hasta aquí es enorme.

"Creo que las emociones y la tensión de los últimos meses se han notado. No quiero ser dura conmigo misma. Ha sido una mala carrera para mí. No puedo hacer nada ya. Quería pelear con ellas y he salido a por todo, aunque no he tenido más piernas. Espero repetir y la próxima vez ponérselo mucho más difícil. No quiero imaginar nada de cara al futuro y ojalá me respeten las lesiones. Volverán momentos como estos", ha dicho la ochocentista.