Las calles de Salamanca vibran con las marchas del Certamen del Música Procesional

Salamanca ha acogido hoy un Certamen de Música Procesional que se ha llevado a cabo en el Palacio de Congresos. La jornada se ha desarrollado en dos partes con la participación de un total de 9 bandas y agrupaciones musicales.

Por la mañana cuatro bandas han desfilado por las calles antes de llegar hasta al Palacio de Congresos donde se ha ofrecido un concierto. A partir de las 11:00 actuaron la Banda de Música Ciudad del Tormes, la de Tomás Bretón, la de Villamayor y la del Regimiento de Ingenieros nº 11.

Por la tarde, el recorrido de las bandas ha sido el mismo: calle Benedicto XVI, Calderón de la Barca, Libreros, Traviesa, Placentinos y llegada al Palacio de Congresos.

A partir de las 18:15 horas tuvo lugar el concierto, protagonizado en esta ocasión por la Banda de Cornetas y Tambores Amor y Paz. La AM María Santísima La Estrella, la AM Cristo Yacente y la AM La Expiración.

Esta actividad, que forma parte de la agenda cofrade, está organizada por la Junta de Semana Santa de Salamanca.