La carrera de ethereum por desbancar a bitcoin

Bitcoin es por el momento la reina indiscutible del mercado de las criptomonedas, no en balde en un mercado de 1,74 billones de dólares, el valor total de todos los bitcoins minados es de 740.000 millones, lo que hace que el resto del mercado gire a su alrededor igual que los planetas de un sistema solar están atrapados por la enorme fuerza de gravedad de su estrella central. Pero siguiendo con esta analogía no es extraño encontrar sistemas solares que no sólo tienen una estrella, sino dos e incluso más, multicefalia que en el mercado de las criptomonedas podría estar representada por una regencia compartida por bitcoin, ethereum y, con el tiempo, incluso más criptomonedas, dado que ethereum no ha hecho sino ganar peso en la capitalización total de las criptomonedas y en la actualidad todos los ethereum en circulación valen más de 310.000 millones de dólares.

¿Es este escenario, en el cual bitcoin pierde su hegemonía, probable? Desde luego no es imposible, aunque con las criptomonedas las certezas son algo difícil de encontrar.

Bitcoin, un leviatán cada vez más pequeño

Es sabido por todos que las criptomonedas tomaron cuerpo con la creación de bitcoin, la primera y por ahora más valiosa de las criptomonedas, una curiosidad tecnológica que nació con el objetivo de ser un primer paso en la descentralización del sistema monetario y que a día de hoy se ha convertido en un activo de inversión buscado no sólo por pequeños inversores, sino también por fondos de inversión institucionales y que a su vez ha servido como fuente de inspiración para todo un ecosistema de criptomonedas que han creado su propio nicho en el gigantesco mundo de los activos financieros.

Pero, y a pesar de que bitcoin atrae cada vez más capital, la primera de las criptomonedas no deja de perder peso en este mercado, precisamente por el éxito de competencia como la representada por ethereum, un activo creado por el ruso Vitalik Buterin, y que durante el 2021 creció muy por encima de sus anteriores máximos históricos hasta alcanzar los 4.800 dólares y desbancando definitivamente a otras criptomonedas que en su momento cotizaban por encima de ethereum y que, dado que el límite de esta criptomoneda no está fijado en una cifra tan relativamente baja como los veintiún millones de bitcoin, tiene el potencial de desbancar a bitcoin en la posición de honor del podio de las criptomonedas, puede que no en su valor individual, pero sí en su capitalización total, lo que al fin y al cabo es más representativo de su importancia en el sistema financiero (el dólar estadounidense vale en este momento 38.919 veces menos que bitcoin, y a pesar de ello su uso en los mercados es infinitamente mayor).

Sin embargo hay que tener en cuenta que, como sabe todo inversor que se haya interesado en operar con criptomonedas, la cotización de ethereum es tan difícil de predecir como en el caso de cualquier otra criptomoneda, algo muy importante a la hora de decantarse por uno u otro de estos activos, dado que ya sea para operar en trading online con apalancamiento o comerciar mediante una exchange, la previsión del comportamiento de la cotización es la base de todas las operaciones.

Ventajas de ethereum

Hablar de ventajas de una criptomoneda con respecto a otra es muy relativo, porque en muchos casos dependerá de lo que se busque conseguir con ellas. Por ejemplo, si lo que se pretende es, en momentos de incertidumbre, mantener los beneficios obtenidos tras comprar unas criptomonedas puede ser más interesante cambiarlas por una stablecoin que por otra altcoin, dado que las primeras son a priori menos volátiles que las segundas al estar vinculadas a una o varias monedas fiat de las consideradas fuertes, las cuales no experimentan movimientos tan bruscos como criptomonedas como ethereum o bitcoin, pero pueden ser menos interesantes para especular.

Pero si se habla del futuro de las criptomonedas algunos analistas coinciden en que ethereum tiene ventaja, dado que su red tiene más oportunidades de crecimiento y otros importantes tokens del momento como BAT, BNB o Maker están basadas en ethereum, además de que en el apartado de gasto energético ethereum es más eficiente que bitcoin, algo que en estos momentos es un punto muy a tener en cuenta.