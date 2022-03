El "20Mrural" tomará hoy las calles de Madrid en una gran manifestación de profesionales del campo

Agricultores, ganaderos, regantes y cazadores de toda España tomarán este domingo las calles de Madrid en una cita que califican de "histórica" con la que buscan reivindicar un futuro para el mundo rural con varios frentes abiertos: incremento de los costes de la energía, de las materias primas, la sequía, el conflicto bélico de Ucrania y el paro de los transportistas en España.

Una "gran manifestación" del sector primario que está convocada por la plataforma '20Mrural', que agrupa a las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, así como a la Real Federación Española de Caza (RFEC), a la Oficina Nacional de la Caza (ONC), a la Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) y a Cooperativas Agro-alimentarias.

Los organizadores han estimado la asistencia de más de 200.000 personas por las calles madrileñas, ya que llegarán más de 1.500 autobuses de toda España, en lo que han calificado de "cita histórica" para reivindicar un futuro para el campo y las actividades que lo sustentan.

El 20M Rural reunirá por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, Gobierno central y las instituciones comunitarias.

Los convocantes han recalcado el carácter apolítico de esta movilización, donde quieren que los únicos protagonistas de esta jornada de protesta sean agricultores, ganaderos, cazadores y todo el mundo rural. "El 20 de marzo el protagonista es el campo español", han reiterado.

En esta manifestación, agricultores y ganaderos exigen en su manifiesto un plan de choque al Gobierno ante el incremento de los costes de producción agrarios, la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos que cubran los costes de producción y una Política Agrícola Común (PAC) y un plan estratégico nacional más justos, que aborden la pérdida de renta de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Reivindicarán su carácter estratégico frente al abandono que está sufriendo el mundo rural por parte del Ejecutivo y frente a unas políticas incapaces de resolver los problemas que afectan a los hombres y mujeres del campo, que se están viendo obligados a abandonar su forma de vida y sus costumbres. Además, también pedirán unos servicios sociales y sanitarios dignos para el mundo rural.

Por su parte, los regantes reclamarán la revisión de los planes hidrológicos, el abaratamiento de la factura eléctrica, más inversión en obras de regulación para hacer frente a las sequías y la modernización de los sistemas de riego.

Además, el sector cinegético exigirá la retirada de la Ley de bienestar animal, por lo que una riada naranja de cazadores pedirá este domingo el fin de los ataques del Gobierno, mientras que el mundo del toro elevará su voz en esta cita para reclamar el IVA reducido al 10% para la venta del toro bravo como producto cultural, así como la defensa y promoción de la ganadería del toro bravo y la tauromaquia como Patrimonio Cultural.

DESDE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA AL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La manifestación está previsto que empiece a las 11.00 horas en la Plaza Emperador Carlos V, para llevar a cabo su protesta frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha.

Posteriormente, la concentración recorrerá el Paseo de la Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que según los organizadores es "una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español" con medidas como la protección del lobo, entre otras.

Así, los manifestantes mostrarán su malestar ante tres de las cuatro administraciones "responsables de la difícil situación" que atraviesa el mundo rural español.

Los organizadores han hecho un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de unmundo rural vivo.

PLANAS DEFIENDE SU GESTIÓN

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su respeto "absoluto" a las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias, entre ellas la gran concentración prevista para el domingo, pero ha defendido su gestión y la del Gobierno en esta materia.

"Me siento rural, pero cuando veo que determinadas cosas que se están haciendo, se están reivindicado o algunas que no son compatibles con la normativa española o europea me causa cierta perplejidad", ha señalado esta semana en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Tras afirmar que "siempre" ha luchado por la libertad y la democracia, Planas ha expresado su respeto "pleno y absoluto" a las manifestaciones, si bien ha afirmado que "buena parte" de las peticiones propuestas por los convocantes "van exactamente en la dirección que se plantea".

Sin embargo, el titular de Agricultura lamentó el pasado viernes en Cáceres que se politice la manifestación de este 20M, ya que considera que el campo español "merece comprensión y respeto" y "quiere ser escuchado" tras confirmarse la presencia de políticos de PP en la misma.

En declaraciones a los medios tras participar en el IV Foro participativo del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, el ministro ha manifestado que "cualquier interferencia o manipulación política" en las reivindicaciones del mundo rural "no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho".