Si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?

“No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso.”

Albert Einstein.

Existen diferentes maneras para definir qué es la curiosidad como el impulso de saber más acerca de algo o alguien; de hacer preguntas, de explorar y buscar información de aquello que no se sabe; es el motor de la creatividad y nos permite generar una mayor cantidad de nuevas ideas y soluciones. Hay estudios que demuestran que desarrollar la curiosidad nos aporta una mayor capacidad para afrontar los retos que se nos presentan a lo largo de la vida ya que es el motor de nuestra mente y es fundamental para descubrir y entender cómo funcionan las cosas, generar un criterio propio y una mayor cantidad de nuevas ideas y soluciones.

Ilustración Lidia Cantos.

Sin embargo, el objetivo de este artículo no es crear una definición de curiosidad, sino, dar a conocer una propuesta que nos has llegado por diferentes vías en estas dos últimas semanas a Unpuntocurioso y que, como curiosas que somos, nos gustaría compartir con [email protected] [email protected] Habrá seres curiosos (muchos) que la conozcan, otros no. Pero siempre es buen momento para practicar la curiosidad.

Como cada jueves me gusta encontrarme con: 300 palabras. La columna de los jueves de una gran compañera y amiga curiosa, María Antonia Moreno Mulas, que me descubre lugares, libros, momentos... (espacio que recomiendo encarecidamente e invito a que os acerquéis a curiosear tanto en formato digital como en audio). Y, un jueves más, ha hecho que siga “tirando del hilo” y descubrir qué es esto de Gabinete de curiosidades de Nuria Pérez. Este jueves otra compañera y amiga narradora, Laura Escuela, me habla y recomienda Gabinete de curiosidades. Estas coincidencias me encantan y os doy las GRACIAS a las dos por hablar y compartir este podcast de historias que invita a reflexionar sobre temas que importan y a seguir aprendiendo. Qué maravilla, qué interesante y qué gozada.

Ayer al terminar de escuchar y disfrutar infinito la primera temporada, observé los libros que tengo y cuáles de ellos contienen la palabra curiosidad en su título, encontré tres: Lo que imagina la curiosidad (Eva Manzano / il. Mo Gutiérrez Serna. Libre Albedrío); Curiosidad. Por qué todo nos interesa (Philip Ball. Editorial Turner) y 70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos rodea y sus asombrosas preguntas (VV.AA. Siruela). Después me vino a la cabeza un álbum ilustrado que lo leí hace muchísimo tiempo que me encanta por varias razones Los curiosones (Miriam Moss / il. Delphine Durand. Elfos).

Francisco Mora (neurocientifico) dice que “el cerebro solo aprende si hay emoción” y también habla que la curiosidad enciende la emoción y el aprendizaje. CURIOSIDAD qué bonito nombre tienes. Sigamos aprendiendo, curioseando, emocionándonos y descubriendo más Gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas, porque como dice Nuria Pérez "si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?".

Soraya Hg.