La 'era Ayllón' llega a Unionistas con su estreno en casa ante el Valladolid Promesas

La 'era Ayllón' ha llegado a Unionistas con su estreno en casa ante el Valladolid Promesas (domingo, 12:00 horas). Así, tras el cese de Dani Mori, el club ha decidido confiarle el banquillo a Luis para que remonte el vuelo después de sufrir cuatro derrotas seguidas que han alejado a los charros, concretamente a siete puntos, del playoff de ascenso a Segunda División.

Sin embargo, el nuevo preparador no podrá contar con dos de los futbolistas más diferenciales que tiene en toda su plantilla, dado que Ramiro Mayor se encuentra lesionado por una fractura en el pie y Mandi Sosa está sancionado una vez más.

Por su parte, el conquense ha comentado en rueda de prensa que "me he encontrado un grupo humano de jugadores muy bueno y con mucha predisposición. Estoy muy contento por la acogida que he tenido en Salamanca por parte de todo el mundo".