"Estamos produciendo a perdidas, con unos costes muy elevados y pagándonos la leche muy por debajo. Es inasumible ya"

“Nuestro día a día es verdaderamente complicado y los costes por las nubes…ya es inasumible”. Este es uno de los lamentos que hoy lanza Luis Miguel Domínguez, ganadero de Paradinas de San Juan, quien está viendo como el litro de leche que producen sus vacas está muy por debajo del coste de la luz, los carburantes y la alimentación de sus animales, algo que le hace ver con gran inquietud el futuro más cercano del sector.

Luis Miguel forma parte de una explotación ganadera familiar, en la que se encuentran a su hermano y sus padres, disponiendo hoy de 180 vacas de ordeño y un total de 320 cabezas en un moderno complejo ubicado en la localidad, desde el que se genera toda la producción que hoy vive la que probablemente pueda ser su etapa más difícil e inestable ya que, tal y como asegura, “cada vez se hace más imposible sobrevivir así”.

Y es que su presente, en cifras, es complicado ya que, según explica, “estamos en pérdidas. Ahora mismo me cuesta producir un litro de leche 430 euros la tonelada, mientras que me están pagando 370 euros más calidades. Y así llevamos 6-7 meses” y añade que su negocio “está tirando para adelante porque aquí producimos el forraje en nuestras tierras, lo que rebaja los costes. Si tuviéramos que comprarlo todo a mercado sería imposible”.

Una radiografía económica que está pidiendo a gritos actuaciones desde la administración y la regulación del mercado. Unas demandas que, tal y como apunta Luis Miguel, “es lo que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Es más, hoy ya se dispone de un Real Decreto para la cadena alimentaria que se basa principalmente en no producir por debajo de su coste…pero no se está llevando a cabo en el sector ganadero “, por lo que se pregunta, “¿que adelantamos con tener una legislación si luego la propia administración que la hace no obliga a que se cumpla?”

Lo que demandan desde el sector ganadero es sencillo. “Que nos suban el precio de la producción de la leche, que nos cubra gastos y podamos obtener un beneficio como cualquier empresa. Pero el problema que tenemos es que negociamos la leche con las industrias y tenemos que acatar el precio que nos ponen encima de la mesa, sino nada” afirma Luis Miguel, quien además añade que “para mí el precio tendría que estar regulado desde el sector primario e ir subiendo hasta llegar al consumidor. Que se organice un precio lineal para poder dar vida a toda la cadena, esto es imprescindible”.

Pero la realidad del hoy nada tiene que ver la que debería ser, ya que, poniendo como ejemplo cual sería el coste real de la leche para el consumidor si la cadena funcionara como debe nos explica que “no lo tengo calculado con exactitud pero creo que entre un euro y 1,20 euros el litro de leche entera debería ser más o menos”.

Una situación que ya está suponiendo no pocas problemáticas económicas en explotaciones como la de Luis Miguel. “Hoy vamos tirando de ahorros familiares que tenemos, somos dos hermanos y mis padres, tiraremos hasta que podamos…hemos levantado una nueva nave en la que hemos invertido mucho dinero…tenemos que pagar nuestros créditos pero cuesta muchísimo. No sé hasta cuándo podremos aguantar”.

Este es el panorama que viven ganaderos como Luis Miguel desde que cada mañana suena el despertador para comenzar su imprescindible tarea, esa que no entiende de puentes, vacaciones ni fiestas de guardar y que supone la base de una producción en peligro, que este domingo alzara su voz en Madrid, en una gran manifestación de agricultores y ganaderos, quienes albergan la esperanza de que el ministro del gremio les reciba y puedan sentarse con él para tratar de lograr un acuerdo que haga asumible el coste. “Solo así podremos trabajar todos y la cadena funcionara como debe” asegura.