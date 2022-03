Lorena Martín sigue haciendo historia al meterse en la final del Mundial

Lorena Martín ha seguido haciendo historia al meterse en la final del Mundial de Pista Cubierta. La peñarandina ha conseguido ser segunda en su serie después de unos instantes de incertidumbre al tener que recurrir a la photo finish en la prueba de 800 metros femenino.

Con un tiempo de 2:03.83, la corredora salmantina se ha metido entre las mejores del mundo al confirmar su excelso 2022. Mientras, la protagonista ha asegurado que "me he levantado y he dicho: creételo porque lo mereces y puedes estar entre las mejores". La final, este domingo a las 18:05 horas.