Íñiguez: "Esta es la Final Four que más orgulloso estoy y más ilusión me hace. Esto quedará en el libro de historia del club"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido en rueda de prensa después de que haya finalizado la eliminatoria de cuartos de final de Euroliga contra el Uni Girona.

Valoración: "Hay que felicitar al Uni Girona. Teníamos un gran esfuerzo encima desde enero y seguramente lo pagaremos, pero que nos quiten lo 'bailao'. Sabíamos que nos encontraríamos esto. Me preocupaba un tercer partido por el estado físico. Las bases han sufrido, se acumula todo. Cuatro Final Four ya son muchas y hemos hecho lo más difícil. Llevamos dos seguidas desde que firmé aquí. Lo hemos vuelto a hacer contra la adversidad. Será mi octava con cinco clubes diferentes. Esta es la Final Four que más orgulloso estoy y más ilusión me hace. Es por las jugadoras. Son la hostia. Son increíbles. Tengo mucha suerte. Da igual las lesiones, enfermedades y lo que sea. No queda más que ir con ellas, pero han sido meses muy duros y me siento muy vacío, aunque contento. Quiero tumbarme, reírme, estar solo y descansar".

Final Four en Salamanca: "No pienso en eso ahora. Esto no era un objetivo, solo un sueño. No quiero presión. La jugaremos en el sitio que haya que jugarla. Esto quedará en el libro de historia del club".

Se dudaba del equipo: "No tengo dudas por ellas. Me dolió dejar escapar aquel final en Girona, pero me preocupaba el cansancio. Ellas llegaban mejor. Jugábamos sin entrenar".

Playoff: "Ha sido de exigencia máxima y es complicado porque no puedes bajar ni un minuto el nivel o se te va. Hay que estar muy enchufada y tener hambre".

Ambiente: "Siempre les doy las gracias y es parte del equipo. Con esta afición es difícil que perdamos partidos. Espero que entiendan que estos esfuerzos máximos sin descansos pasan factura y que se acuerden de este momento".

Julbe: "No tengo problema con el club y gane allí la primera Liga suya. Tengo recuerdos muy buenos en la ciudad con mi hijo, nuestro perro y yo. Fui a hacer de padre y cogí el equipo porque surgió. Dicen que yo caliento los partidos, pero reacciono a lo que pasa en los partidos. No tengo nada con Julbe. Es un gran entrenador desde hace muchos años. No tengo conocimiento de él como persona, pero no puede comportarse así con Silvia Domínguez, que es una leyenda del baloncesto. No voy a bloquear a nadie (en redes) porque me importan una mierda. Me importa mi gente, mi público y la gente que quiero. Pueden seguir escribiéndome, que me dan más fuerzas".

Tiene fuerzas o no: "Me iré a cenar, a tomar una cerveza y descansaré. El lunes empezaremos con la Copa. Tengo un cierto vacío y desgaste, pero con este grupo no me puedo relajar".