Una institución internacional pide la paralización de las obras en El Bosque de Béjar

La Plataforma en Defensa del Bosque de Béjar ha hecho publico un comunicado con la respuesta que la institución de defensa del patrimonio ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, Comité español) ha realizado a la denuncia del Grupo San Gil y de la PDBB (Plataforma en Defensa de El Bosque de Béjar) sobre «el nefasto proyecto del arquitecto Sierra Morillo en La Huerta de ‘El Bosque, dando la razón a ambas asociaciones y pidiendo la inmediata paralización de las obras y la redacción de un nuevo proyecto».

En un extenso informe de 22 páginas, ICOMOS hace una descripción del BIC, destacando que es la única villa renacentista que se conserva íntegra en España y describiendo los hitos históricos desde su fundación hasta la compra por parte del Estado a los últimos propietarios, así como los problemas aparecidos en los últimos años, lo que llevó a Hispania Nostra a incluirlo en la Lista Roja del patrimonio amenazado.

Según denuncia la Plataforma, algunos de los problemas de el Bosque son, el sistema hidráulico, dado que “La fuente de la Sábana no funciona y el dique del estanque mayor, recientemente construido, tiene fugas que comprometen su estabilidad y la pervivencia de especies del jardín, por exceso de aporte hídrico”. A ello habría que sumar “intervenciones desafortunadas de ajardinamiento en el entorno del estanque, tanto en su disposición formal como en las especies introducidas”. También denuncian una inadecuada protección del BIC y de su entorno de protección, dado que “La Junta de Castilla y León no ha tramitado ni establecido el entorno de protección de El Bosque ni de la regadera y el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Béjar ni siquiera lo menciona y no establece limitaciones por la protección del BIC y así se han levantado varios bloques de pisos sobre la cerca de la villa”.

En la carta de respuesta ICOMOS realiza algunas recomendaciones como” con carácter inminente y urgente se recomienda la paralización cautelar de las obras iniciadas que se están llevando a cabo según el Proyecto de Acondicionamiento de la “Huerta de Abajo” de El Bosque de Béjar, redactado por el arquitecto D. Valeriano Sierra Morillo y siendo el promotor la Junta de Castilla y León. Se insta a tener una reunión con todos los implicados (denunciantes, administraciones – Ayuntamiento de Béjar y Dirección General de Patrimonio- y expertos en jardines históricos y restauración de jardines históricos) para llegar a un entendimiento. En este sentido cabe manifestar la disposición de ICOMOS – España como órgano consultor o mediador. Se debe garantizar la transparencia de todos los implicados y procesos ya que se trata de actuar sobre un Bien de Interés Cultural público. ICOMOS a su vez, considera que “es imprescindible la creación del Consejo Asesor de El Bosque con la composición indicada en el Plan Director, en el que se especifica la presencia de representantes de la Administración junto con un arquitecto independiente, un experto en jardines históricos y un representante del Grupo Cultural San Gil, para asegurar la correcta toma de decisiones sobre el BIC y la unidad de criterio en las distintas intervenciones sobre el mismo”.

Como conclusión para el Grupo Cultural San Gil y la PDBB, “queda claro que las razones por las que se pidieron la retirada del proyecto, y el desistimiento en su ejecución, eran correctas. También queda claro que las administraciones con competencias en el asunto debían obrar de otra forma, dejándose asesorar por quienes llevan tiempo ofreciendo su conocimiento para la adecuada recuperación de El Bosque”. Desde ambas organizaciones esperan que las “administraciones den marcha atrás en la ejecución de este y otros proyectos no menos agresivos contra el BIC, algunos ya aprobados, y entre todos podamos enderezar el rumbo por el bien de esta villa de recreo única en España”.