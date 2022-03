Estanterías vacías en supermercados de Salamanca

La huelga de transportes está afectando ya a los suministros de importantes supermercados de Salamanca. Si hace algunos días se agotaba el aceite de girasol, ahora son los lácteos los productos afectados, tal y como se puede ver en las estanterías vacías.

Además, otros establecimientos del sector de la alimentación, caso de fruterías, pescaderías y carnicerías, han mostrado su preocupación, ya que el problema del desabastecimiento puede afectarles, si se mantienen las movilizaciones de transportistas.

Quejas de los supermercados

Por su partes, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuenta entre sus asociados a Mercadona, Dia y Lidl, entre otros, ha pedido que "cesen ya las acciones violentas" contra los trabajadores que han decidido no sumarse a la huelga de transportes.

Han pedido al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo.

En este sentido, desde Asedas han asegurado que se han producido algunos problemas "con proveedores de productos frescos y con agricultores que no pueden sacar sus productos al mercado y mercados centrales que no están recibiendo la totalidad de los productos", por lo que desde estas organizaciones van a procurar que esta situación "no vaya a más".

Al tiempo ha pedido tranquilidad a la población asegurando que en España la abastecimiento está asegurado. "España es uno de los primeros productores mundiales de alimentos y lo hemos demostrado durante los peores momentos de la pandemia, pero necesitamos un transporte seguro porque los productos están en los almacenes o en origen, pero tenemos que llevarlo a las tiendas", han indicado.

El sector lácteo reclama responsabilidad para no provocar su colapso

La Organización Interprofesional Láctea (Inlac) ha reclamado "responsabilidad" para no paralizar la actividad del sector lácteo "en un momento tan sensible como el actual", en el que el desabastecimiento de leche y lácteos se está notando ya en los lineales a causa del bloqueo del transporte.

En concreto, advierte que la recogida de la leche en las granjas, el envasado, la transformación de productos lácteos y la distribución a los supermercados corre peligro, por lo que llama al diálogo y a la responsabilidad para encontrar una salida al conflicto.

"El sector lácteo comparte el impacto por la subida imparable del combustible y el respeto al derecho a la huelga pero llama a la responsabilidad de todos para no paralizar el sector lácteo ni provocar su colapso", ha afirmado.

Según la organización, los efectos del paro del transportes y el bloqueo de carreteras ya está teniendo efectos "muy negativos" en el lácteo. "La interrupción en la circulación de camiones está poniendo en peligro el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de leche y otros productos lácteos terminados hacia los supermercados", señala la Inlac, que precisa la leche es un alimento muy perecedero que necesita ser recogido y tratado diariamente, actividades que se están viendo seriamente afectadas.

"Por un lado, los camiones con piensos de alimentación para el ganado y otros suministros no pueden entrar en muchas fincas mientras que, por otro, los fabricantes están viendo afectada su red de provisiones de materiales para el envasado y la salida de productos hacia los lineales al quedar interrumpido el tránsito en amplias zonas del estado español", señala InLac.

"No habrá desabastecimiento pero podrían producirse problemas de stock"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que no habrá desabastecimiento en los supermercados debido al paro de transportistas aunque ha admitido que podría producirse "algún problema" de stock con algún producto determinado.

En este sentido, Sánchez ha recalcado que hablar de desabastecimiento "son palabras mayores" y que en la actualidad no está sucediendo, si bien ha reconocido que el sector lácteo ha mostrado preocupación por la situación si el paro persiste.

"Vamos a trabajar para que eso no sea así. Puede producirse algún problema en la cadena de distribución por estos incidentes puntuales, pero todos podemos comprobar que no se está produciendo desabastecimiento", ha reiterado este jueves la ministra en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En referencia a los episodios violentos que se han dado en el paro de transportistas, la titular de Transportes ha señalado que son incidentes que "se están controlando" y que el Gobierno mantiene el compromiso de reforzar los dispositivos de seguridad. Así, ha recordado que se han movilizado más de 2.300 agentes para apaciguar y controlar la situación "violenta que se ha ido incrementando desde el lunes".