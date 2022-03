La estrategia de UGT y CCOO para frenar la subida de los precios

Los sindicatos UGT y CCOO han llamado a la movilización de los ciudadanos de Salamanca para que acudan a la concentración del próximo miércoles, 23 de marzo, un día antes de la reunión del Consejo Europeo, para exigir a los gobiernos europeo, nacional y autonómico que adopten "medidas urgentes" para frenar la escalada "desbocada" y "disparatada" de los precios que se sufre desde hace meses y que, según han advertido, está deteriorando las condiciones de vida de las familias.

La cita será en la Gran Vía, a la altura de la calle Abogados de Atocha, porque "se necesita una solución urgente porque la gente no puede esperar más", advierten. Así y bajo el lema 'Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida', los sindicatos mayoritarios buscan que se escuche la voz de la calle un día antes de la mencionada reunión europea y apoyar las medidas que pondrá sobre la mesa el Gobierno de la nación para frenar un alza de precios que está haciendo "insostenible" la vida a las familias.

"Se trata de alcanzar pactos a todos los niveles para regular los precios" para proteger el empleo, así como reforzar y mejorar las medidas dirigidas a las familias más vulnerables, según estas organizaciones sindicales.

Movilizaciones en toda la Comunidad

Por su parte el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, ha aclarado que la escalada de precios se ha originado principalmente por la especulación de "ciertas empresas" y de "ciertos empresarios" a lo que ha añadido ahora los efectos de los estragos de la invasión de Rusia en Ucrania y cuyos efectos están pagando "los más débiles".

Temprano ha urgido a la adopción de medidas que faciliten el aumento del consumo interno para lo que se necesitan, ha argumentado, una subida de los salarios desde la premisa de que no pueden ser una vez más los más débiles los que paguen la situación de la crisis. "No se puede mirar para otro lado y aprovechar la crisis para devaluar su situación", ha manifestado el sindicalista que ha pedido a la UE que levante las normas de control de precios, con especial atención a la electricidad, al petróleo y al gas, que, en el caso español, están en manos de oligopolios cuyos beneficios están originados por la "especulación".

El secretario autonómico de UGT ha insistido en que la solución está en la vía del control de precios con la bajada de impuestos como segunda medida pero "no la principal", ha aclarado, para explicar que la segunda sin la primera "no sirve para nada" ya que es coyuntural y no ayuda a solucionar una cuestión estructural. Temprano ha acusado a algunos políticos de estas haciendo "mucha demagogia" con la bajada de los impuestos si bien ha pedido a la Junta que tome el ejemplo de las rebajas aplicadas en el gasóleo agrícola para que aplique esa bajada.

"Tienen la obligación moral de controlar los precios, no se puede sacar tajada de la desgracia que sufren los trabajadores y los ciudadanos", ha sentenciado Temprano que ha recordado además que hay personas que tienen un puesto de trabajo pero que no llegan a fin de mes, a lo que ha unido que la escalada de la inflación pone en riesgo el acceso a los bienes y servicios fundamentales e, incluso, la propia recuperación económica y de empleo.

Faustino Temprano ha aclarado al respecto que los salarios no son el origen de la inflación que vive el país con un llamamiento expreso a no tirar por la borda el camino andado por la senda de la recuperación.

En el caso concreto de Castilla y León, se han programado concentraciones en Salamanca y en Segovia, a las 12.00 horas; en Ávila, a las 18.30 horas, y en León y en Zamora, a las 19.00 horas, mientras que en el resto de capitales de provincia y en Ponferrada habrá manifestaciones a partir de las 19.30 horas en Burgos y de las 20.00 en la capital del Bierzo, Palencia, Valladolid, Soria y Segovia, que cuenta con doble acto.