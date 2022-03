María, sobre que Lovato diga que será su entrenador el año que viene: "Me respalda a mí y al club dándole seriedad"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque con el Unión Adarve.

Semana: "Ha ido muy bien. Ha sido muy larga. Fenómenal en ese sentido. Con los partidos aplazados habían sido cortas. No es excusa y los jugadores han descansado".

Líder: "Espero un partido en el que el equipo vuelva a competir ante el líder. Es el mejor equipo. No estaba en los pronósticos".

Juancho: "Molestias del domingo por un golpe que tuvo. Salió dolorido y tiene la zona inflamada de cara a la convocatoria".

Benito: "Está bien. Ha hecho toda la sesión".

Portería: "O Javi o Salcedo. Hay un 50%. Tengo una idea y esto lo consulto también con Ángel".

Dominar al rival: "Nos cuesta porque nos cuesta y es lógico. Creo que debemos de ser fieles a nosotros".

Tema mental: "Más que el recaer a nivel deportivo es por lo que hicimos el otro día. He intentado incidir ahí. No estuvimos en el partido en todos los niveles".

Lovato le confirma como entrenador: "No he oído la rueda de prensa del presidente. Tengo contrato y así me lo transmitió en la negociación. Me respalda a mí y al club dándole seriedad".

Unión Adarve: "Me quedo con el bloque y trabajan muy bien".

Clasificación: "Que está más cerca que cuando empecé, pero más lejos que otra semana. Todos los equipos aprietan y son los últimos puntos. Me preocupa si mi equipo suma o no los tres puntos".