Avelino García: "Si no creyésemos en el playout, yo no habría cogido al equipo"

"La gente no va a ver equipos que pierdan partidos y eso ya lo hemos cambiado", ha comentado el técnico del Aquimisa Carbajosa

Avelino García, entrenador del Aquimisa Carbajosa, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista antes de medirse al Marbella en un importante partido por evitar el descenso de LEB Plata a Liga EBA.

Marbella, próximo rival: "Es importante como el anterior de Algeciras y como el siguiente de Gijón y de Cantabria. Es un partido más, tenemos que seguir sumando victorias y dependemos de los resultados de los demás".

Las cuentas: "Lo que necesita Aquimisa, ya no para la salvación porque está un poquito complicada, es que hacen falta nueve victorias para la directa y lo que tenemos que hacer es quedar por delante de Marbella".

Su paso al banquillo: "La única diferencia es que ganan partidos. El equipo es prácticamente el mismo y nosotros solo hemos tocado un poco la parte emocional y cambiado tres detalles defensivos. Antes no conseguíamos cerrar partidos y ahora hemos crecido en ese sentido".

Cómo de cerca ve el objetivo: "Al jugador lo que le transmitimos es confianza y que crean en ellos mismos. Es un grupo con mucho talento. Luego está el trabajo semanal. No hay más".

Qué pasaría en el futuro si se baja o hay permanencia: "Puf. No tengo ni idea. Es una pregunta para el club y ver la disposición que tienen de cara a la próxima temporada".

Su futuro: "Me considero un entrenador del club. Yo estoy dispuesto a seguir como me pidan que siga, pero si es primero bajo unas condiciones que me permitan compatibilizar mi trabajo con ese puesto".

Cree que hay salvación o no: "Desde el punto de vista emocional, diría que sí. Si no creyésemos en el playout, yo no habría cogido al equipo. En lo deportivo, creo que el calendario es un poco más favorable a los del Algeciras y el Marbella. Puede haber resultados sorpresas".

Mensaje a la afición: "La gente no va a ver equipos que pierdan partidos y eso ya lo hemos cambiado. Le pediría que en los partidos de casa que llenarán el pabellón e hiciéramos el máximo ruido posible".