Ayllón: "Tengo ciertas dudas para el domingo"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha comparecido por primera vez en una rueda de prensa previa un partido, dado que este fin de semana debutará ante el Valladolid Promesas.

Sensaciones: "Me he encontrado un grupo humano de jugadores muy bueno y con mucha predisposición. Estoy muy contento por la acogida que he tenido en Salamanca por parte de todo el mundo".

Alineación: "Tengo ciertas dudas para el domingo. He tenido reuniones individuales. No tengo nada decidido".

Cambios: "Cuando un equipo tiene cuarenta puntos es que hace muchas cosas bien. Tenía una identidad muy clara y ese gen competitivo no hay que perderlo. Quiero ver un equipo que transmita ilusión, que lleve la iniciativa y sea alegre".

Ramiro, lesionado: "Hemos estado trabajando esta semana con Pedraza y Manu (Sánchez). Cualquier de los dos nos puede dar esa posición y ya decidiremos".

Valladolid Promesas: "Esta semana me he centrado en mi equipo y en el rival. Es un perfil filial, capaz de lo mejor y de lo peor incluso dentro del mismo partido. Son chavales muy jóvenes y que están creciendo".