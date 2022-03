Manuel Lovato habla para algunos medios por primera vez en la historia

Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS, ha comparecido ante algunos medios de comunicación por primera vez en la historia de manera sorprendente, puesto que no estaba previsto que este hecho se llevase a cabo.

Por qué ha decidido hablar: "Porque uno no sabe cómo funcionan las cosas o porque no había la oportunidad. Esto es un imprevisto y se decide hacerlo así".

Reunión con las peñas: "Se habló de muchos temas, de los últimos cinco años, de los derechos de formación y de cosas del club. Yo expliqué mi situación y la del club, creo que lo entendieron y no más. La gente podrá pedir lo que quiera, pero es mi propiedad y hago lo que creo conveniente. El 'Lovato, vete ya' me lo cantan en mi casa. No me asusta".

Venta: "No. Si algún día me quiero ir, se podrá decir. Todos mienten. Hay un proyecto y una idea de lo que queremos hacer y nosotros vamos a tratar de hacerlo. Seguimos y seguiremos. La ilusión es llegar al fútbol profesional, pero no se nos están dando las cosas. Parece que solo pienso en joder al Salamanca y que todo el mundo lo ama menos yo".

Proyecto: "Tratar de que nos salgan las cosas bien y hemos cometido muchos errores. Todo ha ido en contra y peor no nos puede ir".

Autocrítica: "Voy a regresar un poco al pasado y la verdad nos ponemos a pensar lo que nos ha pasado y el error más grande viene desde el año 2018 cuando teníamos ese equipo que venía ascendiendo, pero llega Movilla y echa a toda la gente. Querían estar con nosotros por estar ahí, no por dinero. Era una ilusión y en ese momento empezó a salir todo mal. Había ganas de hacer algo, pero ¿qué podíamos hacer? Se decía que imponíamos jugadores. Parecía que había llegado el enviado de Dios. Tengo culpa por haberle fichado, pero la gente se engañó porque todos creen a una persona que llevaba 15 días aquí. Cuando echan a Juanan y veo que nadie, de todos los que están en Twitter ahora, defiende a esos jugadores, llega un momento en el que te callas. Se acabó esa ilusión y cambiamos jugadores que venían por amor a otros por dinero. Eso pasó ese año y nos salvamos en el último minuto. Sé que vengo con la soga en el cuello. Aunque no se haga todo mal, somos los culpables. No hay nadie en Salamanca, España o México que le importe más este club que a mí. ¿Bajarme del barco? Todos salen a decir que ya no voy. ¿Dónde está ese amor? Aquí se está en las buenas y en las malas. Si tenemos que quedarnos solos, nos quedaremos solos".

Falta de base en el equipo: "Puede ser que vuelvan esos jugadores. El club necesita algo así. Este año ya no podemos hacer nada".

Limitar los abonos y romper con Footers: "Se limita por el mismo motivo que en la pandemia. Tenemos obras que hacer. Había un plan de remodelaciones. Ha habido imprevistos y este es un club con ellos. Teníamos que ampliar los vomitorios y la idea era el tema de las butacas después. Nosotros perdemos una demanda de la FIFA hace un año de André Aguilar. Tuvimos una primero de 30.000 euros con Reynosa y luego la segunda con Monterrey nos costó 144.000 euros. Por esa denuncia es que nosotros teníamos un acuerdo y hubo un tema que no salió como pactamos y nos bloquearon los derechos de fichar. Luego existe otra de un brasileño que nunca vino y que no lo trajimos por la pandemia de 20.000 euros por un supuesto incunplimiento de trabajo. Después vino Velo Club y nos pone una denuncia ante FIFA de 30.000 euros. FIFA les da la razón. Se paga y hace unos meses nos llega otra del mismo jugador, pero de Palmeiras por 22.000 euros y se paga. Nos llega otra de México por Denilson de 10.000 euros. Las perdemos todas. Otro jugador era Kevin Castellón y por el tan solo hecho de entrenar ya nos denuncia y ganan todas. Hay otras de 27.000 y 30.000 euros que ya cubrimos y la última es la de Denilson de 110.000 euros. Pago de mi bolsa. Es mi presupuesto personal. Tengo -500.000 euros por eso. No tenemos que cumplir con nadie y es mi propiedad".

Rebajar abonos: "Puede ser que hayan sido abonados de esos que te llegan porque todo va bien. Nadie quiere estar en un equipo perdedor. La gente cree que no me molesto y me voy bien a mi casa. Me enfado porque me preocupo por todos los abonados y me jode mucho que ellos sufran todo esto. ¿Me voy a meter yo a la cancha? No".

Ofertas rechazadas: "12 y 15 millones. En marzo de 2020 y seis meses después. De diferentes vendedores. Solo depende de mí vender".

Dinero perdido: "Cinco millones de euros".

Cambios previstos: "Todos los años tratamos de hacerlo diferente y hemos fracasado. Nunca van a estar contentos si dejamos al director deportivo hacer cosas o al entrenador. Las opciones las estamos acabando. ¿Qué queda? Agarrar un director deportivo y si le va bien será un héroe. Luego que si vendemos el club, un comprador. El club no está ni en venta".

Dueñas y María: "Nosotros tenemos un acuerdo y él sigue pase lo que pase. Rafa yo creo que sí sigue. Lo que él haga aquí es porque yo se lo digo. La mejor persona que tengo aquí es él.. Yo decido. Nos han pasado muchas cosas fuera de lo deportivo y ya hemos logrado solucionar un poco ese tema, pero entiende la gente que Dueñas no es perfecto. Para mí, sí".

Obras: "Ellos podrán decir misa. Es mentira que vayamos a contratar a un director deportivo mexicano. Estuvimos con uno de ellos hace unos días hablando de un tema. Es alguien de aquí mismo. Es español y nunca dijimos lo de México. Aquí cada uno saca lo que hace daño. Nunca hablamos de eso ayer".

Escudo de la UDS y tema concursal: "No hay novedades y creo esta pregunta no me la tienes que hacer a mí y no busco la forma de contestarla. Nosotros lo compramos y somos los dueños. Creemos que no pasa nada. No es un tema del Salamanca. Tendrán que saber más los que entran a robar a mi casa que yo. No tengo nada que ver ahí. No es un pleito del Salamanca por el escudo. No estamos envueltos en ello, solo el administrador concursal contra el que se siente dueño de él. Imagínate que vengo y traigo mi Ferrari y me lo quieren robar porque esas personas dicen que lo aman mucho porque fue de sus abuelos. Ferrari solo hubo uno dirían. No les pertenece. Es mío. No seremos Unión Deportiva Salamanca".

Impagos: "Cuando llegamos, el cuidado del césped nos costaba 27.000 euros al año y luego lo subieron a 96.000 euros. El peor año que ha estado el césped ha sido el de la 2018/2019. Nunca estuvo tan mal. Ni cuando jugó el filial en el estadio. Es una deuda que se está pagando, aunque no sea justa. Y las otras yo creo que vamos al día. Lo que me está castigando son los derechos de formación, no los proveedores. Creí que iba a ser un año muy tranquilo para que hubiera estabilidad. Solamente se debe eso. Habrá deudas normales de cada mes".

Jugadores con retrasos: "Porque van mal deportivamente. Por eso lo dicen. Se habla y se les dice. Los jugadores te entienden hasta que todo va mal. Se les pagará cinco días más tarde o no por circunstancias. Normales no somos. No esperen que lo seamos. Trabajo para mantener el club. Aquí se paga íntegro a todos. Solo ha habido una persona que se ha ido sin cobrar y fue el 'Avión' Calderón. Me dijo que no gastase en él. No quería dinero".

Televisión y retransmisión: "Sí. Seguirá. No hubo retransmisión porque yo estoy aquí, pero tenemos un acuerdo y se habló con el proveedor. Es con el mismo que antes. ¿A quién le denunciaron impagos? Tú lo sacaste. A veces no se cuenta todo. No es como parece y en 15 o 20 días estará. No hagas una tempestad en un vaso de agua. Este país así funciona".

Permanencia: "Es la misma que la tuya mi percepción. Ojalá que sí".

Jugadores del año que viene de fuera: "No tengo ni idea. No sé dónde vamos a estar la temporada que viene. Si seguimos en el lugar que estamos, algo se tiene que hacer. Si bajamos, tenemos que lograr volver a tener lo de hace cuatro años y que se venga aquí no tanto por dinero, sino por el bien del club y que lo quieran. Es difícil saberlo aún".

Director deportivo: "No lo hago público porque no lo hemos fichado. Solo hemos hablado. No es mexicano. Lo haremos en el momento que sepamos el lugar en el que vamos a estar. Sí hablamos con uno, pero no quiere decir que venga. No sabemos si será él".

Ampliar la nómina de empleados: "Sí, lo vamos a hacer. Lo que más nos importa lo deportivo. Los problemas son de pagos y de historias".

Estar aquí hasta cuando: "Tenía planeado irme mañana, pero como no me manda nadie a mí, igual me quedo otro mes, dos o tres. O me voy hoy en la noche. La idea es quedarme aquí tres semanas o un mes (ríe)".

Investigaciones de la Guardia Civil: "Este club tuvo una auditoría de Hacienda en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y las demás las espero. Tenemos todo en regla. La inspección de trabajo viene de varios años también. Espero tener todo bien la semana que viene".

Perseguido en Salamanca: "No me siento. Estoy. Que vengan las que vengan (inspecciones). Eso nos va a hacer que se sepa que mucha gente está equivocada de lo que cree".

Relación con los Iglesias: "Agapito tiene un 40% y eso es todo. No veo más. Estamos viendo la forma de yo quedarme con su parte. Carlos Martín es mi amigo. No tiene participación aquí".