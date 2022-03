Los supermercados piden parar las "acciones violentas" de la huelga de transportes para garantizar el abastecimiento

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuenta entre sus asociados a Mercadona, Dia y Lidl, entre otros, ha pedido que "cesen ya las acciones violentas" contra los trabajadores que han decidido no sumarse a la huelga de transportes.

El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press Televisión que el paro en el sector "lleve aparejado en muchos casos acciones violentas y bloqueos contra los conductores y transportistas que quieren trabajar y que están haciéndolo con muchas dificultades".

Las asociaciones empresariales que representan a la cadena de valor del gran consumo han pedido al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo.

"Pedimos responsabilidad a los convocantes que deben de cesar ya en sus acciones violentas y la máxima implicación del gobierno para que garantice la libre circulación" y evitar así que "la sociedad sea rehén de sus reivindicaciones", ha indicado el responsable de Asedas.

"Esta situación pone a la sociedad en riesgo de problemas de abastecimiento", una circunstancia "que en estos momentos es totalmente injustificada", ha señalado García Magarzo.

La actuación cada vez más beligerante de los convocantes, con bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos, está empezando a ocasionar importantes problemas para las empresas del sector como es la falta de suministro en fábricas, dificultad para abastecer los puntos de venta y la paralización de industrias.

En este sentido, el director general de Asedas ha asegurado que en el día de hoy ya se han producido algunos problemas "con proveedores de productos frescos y con agricultores que no pueden sacar sus productos al mercado y mercados centrales que no están recibiendo la totalidad de los productos", por lo que desde estas organizaciones van a procurar que esta situación "no vaya a más".

Al tiempo ha pedido tranquilidad a la población asegurando que en España el abastecimiento está asegurado. "España es uno de los primeros productores mundiales de alimentos y lo hemos demostrado durante los peores momentos de la pandemia, pero necesitamos un transporte seguro porque los productos están en los almacenes o en origen, y tenemos que llevarlo a las tiendas", ha indicado.

La patronal de los supermercados entiende las consecuencias de la subida de los combustibles para los transportistas. "Tienen problemas muy serios y no hay que minusvalorarlos, pero no puede ser que esos problemas den justificación a medidas ilegales y violentas que pongan en cuestión el funcionamiento de la cadena", ha subrayado García Magarzo.

En relación al desabastecimiento de aceite de girasol que ya se ha producido en algunos establecimientos, el director general de Asedas ha explicado que se ha producido sobre todo por "el acopio por parte de los grandes consumidores como bares y restaurantes al saber que gran parte proviene de Ucrania", pero ha señalado que el Gobierno está poniendo en marcha medidas urgentes para buscar aceite de girasol en otros países como Argentina, Canadá, Sudáfrica o Estados Unidos.

"Estamos seguros de que esto va a solventar parte del suministro", además ha recordado que "España es líder mundial en producción de aceite de oliva y esto garantiza el suministro".