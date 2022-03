Natalia Antokhiy: "Una parte de mi familia ha salido de Ucrania, pero otra no se quiere ir porque es su casa y no van a abandonarla"

Natalia Antokhiy Merosh es una ucraniana, procedente de una región de Odesa, que vive en Salamanca. Tiene 21 años, pero lleva media vida en la ciudad, puesto que llegó aquí a los 5. Estudia su último curso de Derecho en la actualidad y es patinadora en el equipo RollSlam, aunque empezó a disfrutar de su pasión a los 12 en otro club charro.

Sin embargo, no están siendo tiempos fáciles para ella: “Son momentos bastantes duros para cualquier ucraniano que resida fuera, pero más aún para los que están dentro. Sientes impotencia por no poder ayudar del todo y por la situación de incertidumbre de que no sabes cuánto va a durar. Las guerras las veíamos en conflictos orientales como el de Siria y a mí, personalmente, me daba mucha pena, aunque no asumía que estaba tan cerca. Darte cuenta de que es algo que está pasando en tu país, en tu tierra y que las víctimas son familiares y amigos es un sentimiento de impotencia".

Además, el hecho de que sus allegados se hallen en apuros a consecuencia de lo ocurrido agrava todavía más sus pensamientos porque “una parte de mi familia ha decidido salir de Ucrania y están en Madrid actualmente, pero hay otra parte que no se quiere ir porque es su casa y no van a abandonarla. Es totalmente comprensible. Desde aquí a todos nos costaba conciliar el sueño cuando teníamos familiares que vivían en regiones problemáticas como Kiev o Donetsk y se han tenido que ir. Sabíamos que por las noches es cuando más bombardeaban y teníamos la sensación de tener que estar pendientes 24/7”.

Pese a que las semanas van pasando, Natalia cuenta que “aún estoy en shock”. No obstante, la solidaridad de la gente siempre es agradable y así lo manifiesta: “Se vuelcan muchísimo y se agradece de corazón. Yo colaboro con la Asociación de Ucranianos y no nos esperábamos tal cantidad de ayuda. Hemos enviado bastantes medios de transporte a la frontera para que lleven material y para traer refugiados. Eso es gracias a los ciudadanos. También nos hacen donaciones para poder financiar los gastos”.

Por otro lado, la deportista también echa de menos su casa y espera “de todo corazón poder volver pronto”, aunque afirma que “lo más importante es que haya donde volver porque hay ciudades que las están igualando a un desierto”. Entre tanto, la joven recuerda con nostalgia su último paso por Ucrania en 2015, dado que su intención era haber vuelto antes y la pandemia lo impidió: “Este verano íbamos a ir sí o sí, pero también hay complicaciones por decirlo de alguna manera y me gustaría muchísimo volver porque lo echo mucho en falta. En estas situaciones es cuando más unido te sientes a tus raíces”, finaliza.