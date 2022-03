Luis Hernández, el entrenador de porteros que tiene en sus manos a media Salamanca

Luis Hernández es un trabajador nato y por sus manos y conocimientos pasan gran parte de los porteros que juegan en Salamanca. Así, el preparador de arqueros destaca por ser muy relevante en el mundillo al encontrarse en tres clubes muy distintos como el Salamanca UDS, el Ribert y el Salamanca FF.

Ante tanto ajetreo, él mismo explica cómo funciona su día a día: "Estoy en el Salamanca de Tercera, llevo la metodología de su cantera, entreno en el primer equipo del Ribert y también echo una mano en el femenino. Tengo que hacer virguerías para llegar a todos los sitios, pero al estar vinculados los dos primeros es más fácil y ya habíamos quedado en que así sería a principio de temporada. Carlos Valverde y yo somos amigos y me hice cargo de los chavales. Lo de las chicas me pareció atractivo y bonito. Desde mi posición, yo veo a los tres clubes bien internamente".

De este modo, cuadrar tantas cosas no es sencillo, aunque Luis puede con ello, ya que "con el Salamanca, al igual que con el Ribert, voy todos los días menos el que se descansa y lo compaginamos porque uno entra a las 16:30 y otro a las 20:00. Con la cantera empiezo a las 18:00 horas. El femenino entrena tres veces a la semanas y es más flexible. Es mucho tiempo de trabajo, pero al final te compensa por ver crecer a los chavales. Me baso en estudiar al portero para ver lo que le hace falta. No es lo mismo uno de Segunda RFEF que un alevín. Todo tiene su momento", comenta.

Además, al llevar tanto tiempo entre los tres palos, Hernández es consciente del talento que hay por la provincia y asegura que "la proyección es buena y tenemos una gran cantera de porteros", aunque él destaca a su 'ojito derecho': "Tengo un ejemplo de superación que estuvo aquí en el Salamanca y es Martín Cascajo, del Don Benito. Siendo juvenil de primer año quiso dejar el fútbol por una lesión que tuvo y ahora está en Segunda RFEF. También son grandes porteros Sergio del Río, Mike, Chuchi, David. Seguimos teniendo contacto, hablando e intercambiamos opiniones", finaliza.