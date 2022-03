Adiós al permiso de conducir en papel: llega la app MiDGT

App MiDGT, para no tener que llevar el permiso de conducir en papel

A partir de ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven pérdida de puntos

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, desde este 21 de marzo, ya no es necesario llevar físicamente el permiso de conducir. Gracias a la App miDGT, los conductores podrán acreditar que tienen autorización para conducir.

La ley trae consigo otras novedades sobre el permiso de conducir. A partir de ahora, con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos.

Además, al presentarse a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro trámite administrativo para conducir, no se podrán utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente. También se considerará infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona para este fin. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses.