Adaora Elonu ya entrena con Perfumerías Avenida. La jugadora nigeriana, último fichaje del club, supone un importante refuerzo para lo que resta de temporada, y este jueves se ha incorporado a los entrenamientos.

Elonu se encontraba jugando en el Nadezhda, hasta que decidió salir de Rusia ante la situación bélica actual. Su salida del país no ha sido fácil, por lo que hasta ahora no había podido incorporarse a los entrenamientos. El CB Perfumerías Avenida no tuvo dudas en ningún momento, en cuanto surgió la oportunidad, de volver a contar con una jugadora de calidad contrastada y que tantas alegrías y encuentros memorables protagonizó con la camiseta del club azulón.