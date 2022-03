Cambio radical

El ambiente en el Salamanca UDS es tenso. La derrota del pasado domingo ha confirmado un secreto a voces. El nivel deportivo, económico y social del proyecto es un rotundo fracaso. El club debería, activar su particular gabinete de crisis, buscar soluciones inmediatas y dar un giro de 180º.

Lo peor del encuentro frente al Coruxo no fue la derrota, sino las sensaciones que dejaron los jugadores sobre el terreno de juego del Helmántico. De impotencia total. El efecto María se ha diluido. Consecuencia: el equipo pone pie y medio en la 3ª RFEF. Es la plantilla más pésima de la era Lovato con diferencia. Al final, lo barato, ha salido caro. Y lo peor es que pueden dar mucho más y ser mejores de lo que demuestran. Tampoco se ha acertado en el mercado de invierno, con fichas sin cubrir y carencias flagrantes en la banda derecha, con una jornada más con Uche sin jugar en punta porque no hay extremos. Aún se podría incorporar algún refuerzo más, gastar la última bala y facilitarle la tarea a María.

Lo deportivo no es algo que debiera pillarnos por sorpresa y más viendo las 4 temporadas anteriores. Al final, cuando juegas con fuego, te acabas quemando. Desde el ascenso en Compostela, ni una sola temporada decente. Una salvándote en la última jornada, otra, libras por el Covid y la anterior, porque sonó la flauta y se acertó con Lolo. A nivel deportivo, la única solución es fichar un secretario técnico que diseñe y empiece a planificar desde ya mismo la temporada 2022-2023, que haga scouting de los rivales y que ponga orden en todo lo relacionado con la parcela deportiva. Y no me vale que no se sabe dónde jugaremos la próxima temporada, porque hay jugadores que sirven igual para 2º y 3º RFEF. Me consta que se está trabajando en esta faceta y que se quiere reforzar la parte técnica y administrativa. Ojalá se acierte.

Recuperar el nivel social va a ser mucho más difícil que rescatar lo deportivo. Aquí sí que necesitas hacer magia, pero de la de verdad, nada de trucos baratos. Los errores cometidos con la campaña de abonos, el alto precio de las entradas, la falta de acuerdo con Footters y la desidia con el mantenimiento del Helmántico entre otras cosas, ha hecho que la gente se desenganche y la masa social deje de ir al estadio. Por suerte, el que es del Salamanca, lo va a seguir siendo independientemente de la categoría, pero va a costar recuperarlo. Si te reconcilias con tu afición, cumples las promesas inmediatas y les das cariño, el seguidor salmantino te lo va a devolver con creces. Lo vimos en Segovia. Con muy poco, más de 120 fieles acompañaron al equipo sin pensárselo dos veces. La afición de este club lleva aguantando mucho. No se lo merecen. Hay que cuidarlos, mimarles y cumplir con ellos.

En lo económico, si haces bien lo anterior, esto va a ir rodado. Los patrocinadores y las entradas en taquilla volverán y la aportación patrimonial del presidente será menor y más llevadera. Gestión y sentido común.

Por último, Manuel Lovato debe salir a dar la cara, apagar fuegos, marcar y cumplir objetivos a corto plazo, analizar todo lo que ha pasado y cambiar lo que sobra y está funcionando mal para darle un giro radical. Solo así, este club podrá mirar al futuro con cierto optimismo.