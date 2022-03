Katie Lou Samuelson rompe su silencio tras no haber vuelto al Perfumerías Avenida

Katie Lou Samuelson ha roto su silencio después de todo el caos que hay formado a su alrededor porque no haya vuelto a Salamanca para jugar con el Perfumerías Avenida tras el último parón de selecciones de hace más de un mes. Sin embargo, la norteamericana, que se encuentra en su país intentando recuperarse de una lesión, no ha dicho nada al respecto de su retorno a pesar de que su equipo se está jugando la vida en tres competiciones.

"He estado reflexionando mucho últimamente. Hay tanta negatividad en las redes que no es bueno para mi salud mental porque solo me he centrado en ella, así que estoy intentando atraer positividad de ahora en adelante y espero dársela también a la vida de otras personas", ha comentado una de las estrellas del conjunto azulón.

Por otro lado, la dorsal número 33 ha añadido que "me siento bendecida de tener personas a mi alrededor que me aman y me traen felicidad. Mientras me enfoco en mantener mi cuerpo y mi mente saludables, aquí están algunas de mis fotos favoritas del último mes que me hacen sentir feliz".