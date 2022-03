Dani Mori: "Había falta de confianza en mi trabajo, notaban apatía en el equipo y se veían con opciones de jugar el playoff"

Dani Mori, exentrenador de Unionistas, ha comparecido telemáticamente ante los medios de comunicación salmantinos para explicar el final de su etapa en el club blanquinegro tras 26 jornadas en el cargo.

Justo con él: "La justicia o no va con cada persona. Los resultados y mi trabajo están ahí. No es una cosa que me corresponda a mí. Desde mi punto de vista no se ha sido justo".

Se ha visto en esta situación antes y si es sorpresa: "Solamente en mi carrera me habían destituido una vez. En ningún momento pensaba que podía tener este desenlace. Mi pensamiento era de que venían Toni y el presidente para darnos apoyo aquel día".

Apatía: "Los motivos son que había falta de confianza en mi trabajo, notaban apatía en el equipo y se veían con opciones de jugar el playoff. El que me ha visto en el día a día sabe que eso no existe. El club cuenta con el punto del DUX porque hay una sentencia del TAD favorable. Son diez partidos ganados, once empatados y seis perdidos. Somos el presupuesto 19 de la categoría. Tiramos más que el rival y somos un gran goleador. Encajamos poco. Nos hemos mantenido 21 jornadas en playoff y nunca hemos estado fuera del objetivo. Hemos hecho disfrutar a los unionistas del liderato. Los compañeros entrenadores me decían que era un equipo muy mío. Eso es con lo que me quedo. No hemos carecido de ambición y así podíamos haber seguido hasta el final. Mi ética me impide engañar a la gente. No puedo garantizar un playoff, pero sí el trabajo para quedar lo más arriba posible. Quiero llegar al fútbol profesional y me he desvivido por esto. Hay detalles que te llevan a la derrota, es una competición difícilisima. Saldremos a dejarnos el alma, eso dije y lo hemos demostrado".

Motivos ajenos a los motivos públicos: "Creo que no hay más motivos que los deportivos. Cuando no puedes explicar lo inexplicable, ¿qué vas a hacer? No depende de mí, pero es un tema de falta de confianza. Se ha visto mi pasión. Los futbolistas no han tenido ningún rendimiento bajo. Entienden que conmigo hay menos opciones de playoff".

Un Unionistas previsible: "Es un equipo muy reconocible, que genera muchas ocasiones y que está llegando al área rival. Los números no engañan. El equipo ha apretado y mordido. Los rivales temían a Unionistas. Es una Liga maravillosa y perder en el campo del Logroñés puede pasar. Ha habido partidos que no merecíamos ganar y ahora perdíamos partidos que merecíamos ganar. Si pierdas, toca estar juntos".

Jugadores: "Todos nos sorprendimos mucho y nada invitaba a ello. Las derrotas llegan. Nos dijeron al llegar a Unionistas si entendíamos al club y que tocaba adaptarse. Sin excusas. Soy un unionistas más para toda la vida. A los jugadores se lo dijimos así y estamos muy valorados. No ha habido excusas de ni un solo futbolista. Hemos ido a la guerra y a por todas. Hay futbolistas más fríos que otros. Así es la vida. Es un desenlace triste, pero volvería a vivirlo".

Situación más dolorosa y episodios internos problemáticos: "Nada. La relación era excepcional con todos. Sin fisuras. Así lo veíamos. Es la decisión que han tomado. Es una situación sorprendente, pero a nivel profesional no es dolorosa, solo inexplicable. Te corta tu trayectoria".

Comunicación con la Comisión y Toni: "Mi relación era muy buena. No había indicios de nada. Podíamos hablar de fútbol y mejorar. Ha sido estupendo todo".

Qué ha pasado en estas cuatro jornadas: "No ha pasado nada. Trabajo normal. Día a día. Hay que gestionar a la plantilla cada semana. No tengo ningún tipo de doblez. La trayectoria del equipo es sensacional. Nadie regala nada. No somos menos ni más que nadie. Estoy orgulloso de mi afición y ella gana partidos".

Pensaba en renovación: "No me han hablado de renovación. En el club pensaban que podían llegar al playoff sin mí. Lo que haga el nuevo entrenador es cosa suya y ojalá entren en playoff. Entiendo que tienes una persona educada, que no te da problemas, que se ha adaptado a la ciudad y tenía todo el tiempo. Fui por y para Unionistas. Estaba identificado y con pasión. Si ves eso, aprovéchalo. Esperaba y tenía esa sensación. Lo normal es que te planteasen la renovación. Lo primero que tiene que hacer el entrenador es ganarse la continuidad y brindarte esa renovación. En cuanto aparecen otros clubes, tú puedes decir a Unionistas que hay que mejorar las prestaciones. Es el futuro de mi carrera. Todos peleamos por eso. Si trabajas y con los resultados, lo normal es ofrecer la renovación".

Nota en Unionistas: "Para eso están las personas. Han quedado partidos para la historia con el equipo de Dani Mori. Hay entrenadores que no hablan y no les entiendo. Hay que ser un tío normal y eso he hecho. Me he vaciado y he estado cercano con todo el fútbol".

Cuerpo técnico semiprofesional: "Sabía que se iba Garci y aquí había una indiosincracia. Ofrecí la posibilidad de traer a mi segundo en el Mérida, pero el club tenía la filosofía de ascender a los entrenadores de abajo. Veníamos a una categoría nueva. Gabri de Aller trabaja toda la tarde y a veces acababa a las cuatro de la mañana de mandarme vídeos. Yeray también se fue y es una lástima. Sé lo que tengo y si me ahogo en excusas, estoy perdiendo 1-0".