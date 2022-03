El Perfumerías Avenida acaricia la Final Four dos veces en Fontajau... y Salamanca dictará sentencia (81-79)

El Perfumerías Avenida ha acariciado la Final Four de la Euroliga dos veces en Fontajau... y Salamanca dictará sentencia (81-79). Emese Hof, en el tiempo reglamentario, y Maite Cazorla, en la prórroga, han tenido en sus manos la oportunidad de cerrar la eliminatoria de cuartos de final.

Por su parte, Roberto Íñiguez ha contado con diez jugadoras disponibles, dado que la única baja ha sido la de una 'desaparecida' Katie Lou Samuelson que sigue en Estados Unidos. Mientras, Nogaye Lo ha estado disponible para su entrenador en esta cita. Así, Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Kahleah Copper, Karlie Samuelson y Emese Hof han formado el quinteto inicial.

Sin embargo, el inicio del encuentro no ha sido el mejor del mundo y la capitana salmantina ha tenido que firmar la primera canasta para las suyas, aunque las catalanas han ido cogiendo margen en el marcador con un triple desde 3/4 de campo de Laia Palau sobre la bocina. Ver para creer. Se ha levantado todo el pabellón a aplaudir. Tras ello, Rebekah Gardner ha provocado el primer tiempo muerto del técnico vitoriano, lo que ha derivado en el 20-16 al término del acto inaugural gracias a un lanzamiento de tres de Leo Rodríguez a pocos segundos para el final.

En el segundo cuarto, momento clave con la lesión de Karlie Samuelson por un problema en el tobillo. Susto de los gordos. Lo que faltaba han debido pensar en el club. Mientras, Kahleah Copper, la estrella, no ha vivido su mejor noche y se ha mostrado bastante errática. Pese al escaso acierto, por debajo del 30% en tiros de campo, las charras se han ido solo 36-28 al descanso y con la sensación de poder ganar si encontraban el aro.

Tras el paso por los vestuarios, el casi siempre famoso tercer cuarto del Perfumerías Avenida ha salido a escena con el regreso de la hermana mayor de las Samuelson a la pista. Entre tanto, el buen juego coral, junto al despertar de la campeona de la WNBA, ha bastado para igualar el partido tras un poderoso parcial de las visitantes, pero el marcador ha reflejado el 50-47 para los últimos diez minutos de contienda. Todo por decidir.

A mitad del último cortometraje de la obra, Kahleah Copper ha conseguido poner por delante a su equipo gracias a una peleadísima canasta con varias rivales. A cinco minutos para la conclusión, primera vez que las de Würzburg han mandado en el electrónico. A partir de ahí, alternancias en busca de la victoria y Rebekah Gardner ha obligado a Roberto Íñiguez ha solicitar otro parón para explicar a sus pupilas las jugadas.

Por otro lado, el encuentro ha dejado una larga review por una falta a una Silvia Domínguez que ha metido los dos tiros libres normales y los dos extra de la antideportiva de Laia Palau, que se ha ido al banquillo expulsada. Todo de cara a un minuto para la gloria.

No obstante, ha tocado sufrir de lo lindo porque las de Alfred Julbe han colocado el 68-68 a 11 segundos de la mano de Julia Reisingerova. Por ello, la última posesión se la han jugado a un pase interior a Emese Hof y la holandesa no ha estado fina al tirar forzada. A la prórroga. Locura absoluta en Europa. Se ha notado que Kahleah Copper no ha participado en la acción decisiva tras su quinta personal anteriormente. Una pena.

En el tiempo extra, los dos conjuntos han demostrado sus ganas de adjudicarse el segundo punto de la eliminatoria y Emese Hof se ha ido fuera también por un tapón que han señalado falta. Error arbitral grave. Además, Mariella Fasoula se ha lesionado en un triple de Cazorla y la canaria ha desperdiciado la última posesión. Lo dicho, le toca a Würzburg. El sábado, a las 18:00 horas, se puede hacer historia.