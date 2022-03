Lazos azules y amarillos: la iniciativa de un niño de Salamanca para apoyar a la población ucraniana

Ekaitz es un niño de 7 años que vive en Salamanca y ha puesto en marcha una iniciativa en símbolo de apoyo y respeto a la población ucraniana: poner lazos con los colores de la bandera de este país en los balcones, los coches, las mochilas, etc.

Todo comenzó mientras veían imágenes de la guerra de Ucrania en la televisión. “Viendo esas imágenes no había día en que no se pusiera a llorar y un día de repente me dijo que, si podíamos hacer lazos con la bandera de Ucrania y ponerlos en el balcón”, cuenta su padre a este medio. “Me decía que, viendo estos lazos, los ucranianos que hay en Salamanca podían sentirse apoyados”.

Un día cuando su padre fue a buscarle al colegio, lo primero que preguntó Erkaitz fue si ya le habían comprado los lazos amarillos y azules, y a raíz de ahí empezó a ponerlos en la mochila, en el coche o en el balcón.

“Uno de sus amigos ucranianos cuando le vio los lacitos empezó a llorar”

Pero ahí no termina esta iniciativa, a todas las personas que se encuentra el pequeño les cuenta su idea. Han avisado a diferentes contactos por WhatsApp y el pasado fin de semana, en un espectáculo de magia, subió al escenario para contárselo al público. “Al bajar del escenario muchos niños le preguntaron cosas y le dijeron que lo iban a hacer”. Sin embargo, también había personas que le dijeron que no lo entendían”, cuenta su padre. “Se fue hundido a casa diciendo que no funciona, no puedo ayudar”.

El pequeño Ekaitz piensa que este hecho puede ayudar a los ucranianos que viven en Salamanca y a los refugiados que están teniendo que abandonar su país y están llegando a la capital charra. “El niño solo pide apoyo para esa gente. Uno de sus amigos ucranianos cuando le vio los lacitos empezó a llorar, y los dos se abrazaron”.

Este es el mensaje de Whatsapp:

Te voy a pedir un favor: las "Z" en los tanques rusos es una forma indirecta de marcar fuerza, unión y superioridad. Si estás en contra de la Invasion de Ucrania cuelga un lazo amarillo y otro azul de tu balcón, la antena del coche, los cordones de los zapatos...que los ucranianos se vean representados por la unión y esta unión haga sentir a Putin en desventaja. Hablamos de vida de niños, madres, padres, abuelos y sus vidas que indirectamente influyen en las nuestras.

PASALO, POR FAVOR ??