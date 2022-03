La crítica (constructiva) no va con Unionistas

No es la primera vez, ni seguro será la última… una parte del entorno de Unionistas no soporta que se ponga un pero a cada una de sus decisiones.

Hasta donde yo sé y me llega la inteligencia, criticar una decisión o explicar por qué es negativa o positiva para el club, no es nada malo, ni peyorativo, ni falta al respeto de una entidad deportiva, que presume de ser diferente al resto. A veces parece que se queda solo en eso.

Hablo por mi experiencia personal y por la de algunos compañeros de la prensa deportiva en Salamanca; cada vez que la directiva de Unionistas toma una decisión, deportiva o extradeportiva, y no se está de acuerdo con ella o se hacen ciertas observaciones, empiezan a llover ‘ostias’ por todos los lados.

En este caso, hago referencia a la sorprendente y surrealista destitución de Dani Mori al frente del primer equipo, con la salvación completada hace muchas jornadas y con el play off a solo seis puntos con ‘mucha tela’ aún por cortar. El que no lo quiera ver así es que entiende poco o nada de fútbol.

Otra cosa es que el club haya decidido hace unas semanas que el objetivo de Unionistas sea ahora meterse en el play off de ascenso, algo que era una ilusión y no una meta a perseguir por lo civil o por lo criminal. Me cuesta creer que ése haya sido el motivo que haya llevado a director deportivo y directiva a ‘fumarse’ a Dani Mori.

Podría gustar más o menos su planteamiento, su manera de jugar, su valentía en muchos momentos del choque, sus decisiones… pero lo que no se pueden cuestionar son los resultados. Cuatro derrotas seguidas de margen le ha dado el club al entrenador asturiano, que había sumado 40 puntos en 23 partidos y que tenía en el horizonte el ‘+3’ del Extremadura tras su desaparición. Esa decisión chirría, y mucho, por lo que seguro que hay algún motivo más allá de lo deportivo para haber llegado a tomar una decisión tan salomónica como ésa.

Pero, como bien dicen muchos socios-dueños del club, la directiva manda y no se puede cuestionar ni una sola de sus decisiones, faltaría más; un club que presume ser diferente al resto es igual a los demás en cuestiones como éstas, con decisiones tan sorprendentes y dando ‘ostias como panes’ a todo aquel que se le ocurra un en contra de los que mandan. Hablo de gente del entorno del club y de muchos socios.

Por fortuna, tengo el gusto de tratar y conocer con muchos dueños del club que sí ejercen su derecho a la crítica, que no entienden ciertas decisiones, entre ellas las de Dani Mori, y otras del pasado, y que llevan tatuado en su pecho el escudo igual que los que dicen ‘amén’ a todo lo que dicen desde la ‘santa sede’.

Mi profesión y mi carácter me impiden tragar con todo, para eso ya están otros que son incapaces de levantar la voz en esto del periodismo salmantino.

Todo este rollo sobre la escasa capacidad de autocrítica de Unionistas nada tiene que ver con desearle el mal al club, aunque algunos así lo vean; nada más lejos de la realidad. Cuanto mejor le vaya a Unionistas, mejor para la ciudad, la economía y para el periodismo; de eso, no hay ninguna duda.

Por ello, ojalá que la baza de Luis Ayllón salga muy bien y Unionistas logre el sueño-objetivo del play off de ascenso a Segunda en este tramo final de la temporada; quien siga empeñado en mezclar churras con merinas, que siga.

Yo riño, castigo y corrijo a mis hijos en muchas ocasiones, igual que hicieron mis padres conmigo, y eso no significa que los quiera/me quieran menos. Más bien todo lo contrario; dicho lo cual, abro el paraguas.