Once del Salamanca UDS contra el Coruxo / David Sañudo

El Salamanca UDS ya piensa en la próxima temporada pase lo que pase. Es decir, sea con el primer equipo en Segunda o Tercera RFEF. Y esto no es por algo positivo al ir en los primeros puestos de la clasificación de la cuarta categoría, sino por todo lo contrario. De este modo, la idea que tiene el club en mente, a mitad de marzo de 2022, es la de realizar cambios en diferentes ámbitos, mientras que una posible venta y la correspondiente marcha de Manuel Lovato, el presidente, no parece muy factible.

Así, la principal novedad sería la de contar con la figura de un director deportivo, algo que no se ve en la entidad blanquinegra desde José María Movilla, que ocupó dicho cargo en la 2018/2019. Por otro lado, también se desea reforzar, dentro de lo posible, el organigrama, aunque tampoco va a haber de repente una veintena de trabajadores por el Estadio Helmántico.

Por su parte, la renovación en la plantilla pasaría a ser muy amplia al haber bastantes jugadores que no han dado el nivel esperado ni de lejos. Por ello, tener contrato para la campaña que viene no es garantía de nada, pero también es cierto que ya hay futbolistas que han empezado a pensar en su siguiente destino. No obstante, alguna pieza sí que continuaría en el roster.

En definitiva, se produzca el milagro de la salvación o la (casi) inevitable caída al pozo de la quinta división del fútbol español, el Salamanca UDS necesita cambios, lavar su imagen pública, enderezar el rumbo perdido y dejar de vivir un tormento año tras año. El pensamiento está encima de la mesa, luego queda cumplirlo. Y eso siempre es lo más difícil de todo. Pese a lo contado, la institución no da la 2021/2022 por cerrada hasta que las matemáticas digan que es momento de pasar página.