“Me desperté y estaba dentro de ella”, afirma el acusado de abusar de una salmantina a la que conoció por una app de citas

Ambos se conocieron a través de una aplicación y ya habían quedado varias veces en Salamanca. La mujer no quería mantener relaciones sexuales y se lo había comunicado en diferentes encuentros que ya habían mantenido.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este martes, 15 de marzo, la vista oral por el juicio a P.M.C., acusado de agredir sexualmente a una salmantina. Los hechos se remontan a junio de 2017, cuando la mujer y el hombre se conocieron a través de una aplicación para conocer gente.

En este momento, la mujer vivía en Salamanca y el hombre en Zamora, y quedaron varias veces en la capital charra antes de la noche en la que ocurrieron los hechos denunciados el 14 de junio de ese año, cuando tuvo lugar su primer encuentro en Zamora. Ambos salieron a cenar y después se marcharon a casa del varón, donde compartieron cama para dormir. Durante la noche, la mujer se despertó y se encontró con el hombre encima de ella en plena penetración. El acusado declara que “no recuerdo nada, llevábamos un colocón…”.

En su declaración, P.M.C. ha señalado que ambos habían consumido productos sustancias estupefacientes como “marihuana y probablemente hachís” esa noche. Ha detallado que “después de cenar fuimos a dar un paseo por el río y seguimos consumiendo porros. Volvimos a casa, estuvimos viendo algunos vídeos, nos empezamos a liar y hubo tocamientos”. Añade, además, que “le metí los dedos en la vagina y ella me bajó los pantalones”. Por su parte, la víctima y denunciante ha destacado que ella no consumió nada, pero sí le dio “unas caladas” al porro.

Lo siguiente que recuerda el acusado es que se despertó y estaba encima de ella. “Me despierto y estoy dentro de ella, pero no sé como he llegado hasta ahí”. Señala que no sabe como ha llegado a esa situación. Ha señalado, durante su declaración, que después ha asistido a terapia para intentar entender qué pasó.

Por su parte, la víctima en su declaración recuerda que “abrí los ojos y él estaba encima de mí, y tenía el pene dentro de mi vagina”. En ese momento, el acusado le dijo que “no sabía por qué había pasado eso”. La mujer no quería mantener relaciones sexuales y se lo había comunicado al hombre en diferentes encuentros que ya habían mantenido.

Ahora piden para el acusado seis años de prisión y no poder acercarse a menos de 250 metros de la víctima.